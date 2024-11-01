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Трамп подал в суд на CBS из-за интервью Камалы Харрис

Алексей Волошинов
1 ноября 2024 г.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп подал иск против канала CBS из-за вопроса про сектор Газа и "словесного салата" в интервью Камалы Харрис программе "60 минут".

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Коллаж: Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала ХаррисФото: Jim WATSON and Brendan Smialowski/AFP

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подал в суд на телеканал CBS из-за интервью своей соперницы Камалы Харрис программе "60 минут". Об этом со ссылкой на судебные документы в четверг, 31 октября, сообщило агентство Reuters.

Утверждается, что поводом для обращения экс-президента Соединенных Штатов в суд стал показ измененной версии интервью Харрис в передаче от 6 октября. В нем телеканал, уверяет Трамп, заменил оригинальный ответ кандидата в президенты от демократов на вопрос о войне в секторе Газа на его укороченную версию. В связи с этим республиканец требует от CBS компенсации в размере 10 млрд долларов.

"Словесный салат" Камалы Харрис в ответ на вопрос о секторе Газа

В оригинальной версии интервью Камалы Харрис для программы "60 минут" ведущий задает ей вопрос об отношениях Вашингтона с правительством израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в контексте войны в секторе Газа. Кандидат в президенты от Демократической партии дает продолжительный и неодназначный ответ, который сторонники Дональда Трампа позднее назвали "словесным салатом".

В показанной позднее версии программы телеканал CBS заменил полный ответ Камалы Харрис на вопрос о секторе Газа на его укороченную версию, что и стало причиной иска. После выхода этого эпизода "60 минут" в эфир Трамп подверг канал резкой критике и отказался от запланированного на нем интервью.

Как пишет Reuters, представитель CBS назвал иск Дональда Трампа "необоснованным" и пообещал, что канал "будет энергично защищаться от него".

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