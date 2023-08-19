  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Дональд Трамп добровольно явится в тюрьму на будущей неделе

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Экс-президента США обвиняют в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. По решению прокуратуры он может добровольно сдаться властям до 25 августа.

https://p.dw.com/p/4VLcL
Дональд Трамп
Фото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Бывший президент США Дональд Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон штата Джорджия в конце предстоящей недели - в четверг либо пятницу, сообщила вечером в пятницу, 18 августа, американская телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

Трампу и 18 его соратникам предъявлены уголовные обвинения в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Согласно решению прокуратуры, обвиняемые имеют возможность добровольно сдаться властям до 25 августа.

По сведениям телекомпании ABC News, до этой даты адвокаты экс-президента проведут с окружной прокуратурой переговоры о внесении залога. Если судья не одобрит соглашение о залоге, Дональд Трамп останется в тюрьме. Шериф округа Фултон ранее заявлял, что собирается обращаться с Трампом и его подельниками так же, как и с другими обвиняемыми. Это означает, что их могут фотографировать и снимать у них отпечатки пальцев.

Четыре уголовных дела - 91 обвинение

Против Трампа открыты уже четыре уголовных дела, по которым ему предъявлено в общей сложности 91 обвинение. Помимо дела о нарушении на выборах в Джорджии, на Трампа заведены дела о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

На фоне уголовного преследования Дональд Трамп продолжает свою предвыборную кампанию для участия в выборах президента США в 2024 году. Сейчас он является фаворитом в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

Смотрите также:

Может ли Трамп рассчитывать на справедливый суд в Нью-Йорке?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Дэвид Фрам: Дональд Трамп не является другом Украины, Трамп нашел своего героя во Владимире Путине

Дэвид Фрам: Дональд Трамп не является другом Украины, Трамп нашел своего героя во Владимире Путине

Американский публицист Дэвид Фрам уверен, что у России нет оправданий для зверской войны против Украины. Сравнения с войной в Ираке он считает необоснованными. При этом бывший спичрайтер президента США Джорджа Буша-младшего опасается последствий возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. "Трамп - не друг Украины", - уверен Фрам. По его мнению, Трамп нашел своего героя во Владимире Путине.
Политика16 августа 2022 г.26:00 мин.
external

Что Трамп на самом деле знал о штурме Капитолия и пойдет ли он на выборы президента США в 2024 году?

Что Трамп на самом деле знал о штурме Капитолия и пойдет ли он на выборы президента США в 2024 году?

Подозревать Дональда Трампа и его команду в причастности к организации штурма Капитолия 6 января - это абсурд, уверен соратник экс-президента Джейсон Миллер. Он считает такие обвинения попыткой демократов отвлечь внимание от провальной политики Байдена. Джейсон Миллер 6 января 2021-го несколько раз говорил с Дональдом Трампом и даже помогал президенту готовить заявление по поводу штурма Капитолия.
Политика18 февраля 2022 г.25:59 мин.

Trump expected to surrender to Fulton County jail on Thursday or Friday next week

edition.cnn.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Горящие вагоны поезда на разрушенном Крымском мосту 8 октября 2022 года
Трансляция

Глава СБУ раскрыл детали первого подрыва Крымского моста

Конфликты13 мин. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Спустя два года Кристина Тимановская возвращается в большой спорт

Кристина Тимановская: "Мне повезло с характером - не сдаюсь"

Кристина Тимановская: "Мне повезло с характером - не сдаюсь"

Спорт18 ч. назад
Карикатура - белорусский правитель Александр Лукашенко сидит в смирительной рубашке и говорит: "Путин не сумасшедший, я знаю, о чем говорю".

Путин сошел с ума? Диагноз от Лукашенко

Путин сошел с ума? Диагноз от Лукашенко

Политика18 ч. назад
Порнография в интернете

Зачем в Украине предлагают декриминализировать порнографию

Зачем в Украине предлагают декриминализировать порнографию

Общество6 ч. назад
ЛЭП в Северном Рейне - Вестфалии

Взамен газа из России индустрия ФРГ ждет субсидий на энергию

Взамен газа из России индустрия ФРГ ждет субсидий на энергию

Экономика и бизнес6 ч. назад
Сопредседатель общественного движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц, архивное фото

"Иноагент" со стажем. За что в России давят на "Голос"

"Иноагент" со стажем. За что в России давят на "Голос"

Общество16 ч. назад
Первая модель "народных приемников" носила название VE 301

Как радио стало главным оружием нацистской пропаганды

Как радио стало главным оружием нацистской пропаганды

Культура20 ч. назад
На главную страницу