Доминика Пелико приговорили к 20 годам за изнасилование жены

Муж Жизель Пелико сознался, что в течение почти 10 лет накачивал супругу наркотиками, насиловал ее сам и предлагал насиловать другим мужчинам. На скамье подсудимых - еще более 50 человек. Всех их признали виновными.

Суд во французском Авиньоне приговорил Доминика Пелико к 20 годам лишения свободы за изнасилование при отягчающих обстоятельствах в четверг, 19 декабря. В ходе процесса мужчина сознался, что в течение почти десяти лет с 2011 по 2020 год накачивал наркотиками свою супругу Жизель, насиловал ее сам и предлагал сделать то же самое другим незнакомым мужчинам.

Обвиняемыми по делу об изнасиловании Жизель Пелико проходят более 50 человек

Всего на скамье подсудимых находилось более 50 человек. 47 мужчин были признаны виновными в изнасиловании, 2 в покушении на изнасилование, еще 2 - в сексуальном домогательстве. Обвинение требует для них от 10 до 18 лет лишения свободы. Возраст насильников, по данным СМИ, варьируется от 26 до 74 лет. В их числе были пожарный, журналист, водитель погрузчика, электрик, руководитель компании и тюремный охранник. Одного из подозреваемых судят заочно.

Все происходящее, следует из материалов суда, Пелико снимал на камеру. Его также признали виновным в создании и распространении фотографий своей жены. В ходе процесса выяснилось, что мужчина создавал и распространял сексуализированные изображения своей дочери и двух сыновей. Доминик Пелико был задержан полицией за фотографирование юбок в общественном месте, после чего в его телефоне и были обнаружены упомянутые выше кадры.

Во Франции прошли массовые демонстрации против насилия

Десятки тысяч людей в Париже, Бордо, Марселе, Лилле и других дорогах 23 ноября вышли на демонстрации против насилия в отношении женщин. По данным префектур, по всей стране в акциях приняли участие не менее 20 000 человек, организаторы заявили о 100 000 участников. Демонстранты потребовали заменить нынешнее "фрагментарное и неполное" законодательство в сфере защиты от насилия.

Правительство пообещало активнее помогать жертвам насилия

Уже 25 ноября госсекретарь по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Франции Салима Саа сказала, что правительство расширит сеть больниц, куда жертвы могут обратиться с заявлением об изнасиловании, с 236 до 377 к концу 2025 года. "Пострадавшая женщина сможет подать жалобу во всех больницах, где есть отделение неотложной помощи и гинекологическая служба", - отметила она. По словам Саа, будет работать телефон доверия, "по которому можно получить ответы и советы, а также узнать, в какую лабораторию обратиться, что делать с анализами волос, крови и мочи".

Занимавший тогда пост премьер-министра страны Мишель Барнье сообщил, что государство будет возмещать расходы на приобретение наборов для обнаружения наркотиков в ряде районов и в порядке эксперимента - но не назвал сроков внедрения инициативы.

Обвинения в изнасиловании во Франции редко приводят к вынесению реального приговора: по данным парижского аналитического центра Института государственной политики (IPP), с 2012 по 2021 год были прекращены 94 процента зарегистрированных дел.