Дело Жизель Пелико: Во Франции потребовали 20 лет тюрьмы

Прокуроры во Франции потребовали 20-летнего срока для Доминика Пелико по делу об организации изнасилований и сексуальном насилии над его супругой Жизель, которую он накачивал наркотиками.

Прокуроры во Франции потребовали максимального, 20-летнего, тюремного срока для Доминика Пелико по делу об организации изнасилований и сексуальном насилии над его супругой Жизель. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщило агентство AFP. Громкий процесс проходит в Авиньоне на юге Франции.

Женщина подала в суд на 51 мужчину, которые, предположительно, насиловали ее после того, как накачивали наркотиками. По данным СМИ, речь идет о мужчинах в возрасте от 26 до 74 лет, среди которых - пожарный, журналист, водитель погрузчика, электрик, руководитель компании и тюремный охранник. Одного из подозреваемых судят заочно.

"Двадцать лет - это и много, и слишком мало"

"Двадцать лет - это много, потому что это - 20 лет жизни. Это - и много, и слишком мало. Слишком мало с учетом серьезности совершенных и повторных деяний", - отметила прокурор Лора Шабо.

Доминик Пелико признал все предъявленные обвинения. С 2011 по 2020 год француз накачивал жену наркотическими и противотревожными средствами в их доме в Мазане, а затем нашедшие его через интернет мужчины насиловали и издевались над ней.

Он документировал преступления, делая фото и записывая видео, обнаруженные полицией после того, как его задержали за фотографированием женских юбок в общественном месте.

Жизель Пелико согласилась, чтобы судебный процесс был открытым

Жизель Пелико согласилась, чтобы судебный процесс был открытым для общественности, что большая редкость во Франции в делах об изнасилованиях.

В субботу, 23 ноября, десятки тысяч людей вышли на демонстрации по всей Франции против сексуального насилия в отношении женщин.

Франция будет возмещать расходы на наборы для обнаружения наркотиков

Правозащитники требуют выделить более 2,6 млрд евро на неотложные меры и создание более прочной правовой базы для решения проблемы предотвращения насилия над женщинами.

Правительство Франции расширит сеть больниц, куда жертвы могут обратиться с соответствующим заявлением, с 236 до 377 к концу 2025 года, заявила, 25 ноября, госсекретарь по вопросам равенства между женщинами и мужчинами - Салима Саа. "Пострадавшая женщина сможет подать жалобу во всех больницах, где есть отделение неотложной помощи и гинекологическая служба", - отметила она. По словам Саа, будет работать телефон доверия, "по которому можно получить ответы и советы, а также узнать, в какую лабораторию обратиться, что делать с анализами волос, крови и мочи".

Премьер-министр Мишель Барнье сообщил, что Франция будет возмещать расходы на приобретение наборов для обнаружения наркотиков в ряде районов и в порядке эксперимента - но не назвал сроков внедрения инициативы.

Обвинения в изнасиловании во Франции редко приводят к вынесению реального приговора: по данным парижского аналитического центра Института государственной политики (IPP), с 2012 по 2021 год были прекращены 94 процента зарегистрированных дел.

Если жертва утверждает, что ее накачали наркотиками и изнасиловали, это подпадает под статью об "изнасиловании при отягчающих обстоятельствах". Заявить об изнасиловании можно в течение 20 лет после произошедшего, затем срок давности истекает.