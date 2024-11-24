Во Франции протестуют против насилия в отношении женщин

Десятки тысяч людей во Франции вышли в субботу, 23 ноября, на демонстрации против насилия в отношении женщин. Протесты прошли в Париже, Бордо, Марселе, Лилле и других городах.

Акции состоялись за два дня до Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который ежегодно отмечается 25 ноября. По данным префектур, по всей стране в акциях приняли участие не менее 20 000 человек, организаторы заявили о 100 000 участников. Объединения призвали заменить нынешнее "фрагментарное и неполное" законодательство в сфере защиты от насилия.

Дело Жизель Пелико

Демонстрации во Франции не прекращаются на фоне громкого судебного процесса по делу Жизель Пелико: муж годами накачивал 72-летнюю женщину снотворным, насиловал ее и предлагал другим мужчинам в интернете также изнасиловать ее.

Всего, по данным следствия, этим воспользовались более 80 мужчин из разных слоев общества, среди которых, по данным СМИ, есть пожарный, журналист, водитель погрузчика, электрик, руководитель компании и тюремный охранник. Жизель Пелико потребовала, чтобы судебный процесс был открытым для общественности.