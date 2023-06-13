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ПолитикаГлобальные темы

Доклад: РФ - в тройке лидеров по тратам на ядерное оружие

Екатерина Венкина
11 мин. назад

Россия в 2022 году потратила на модернизацию ядерного арсенала 9,6 млрд долларов, следует из доклада ICAN. Первую и вторую строчки по объему трат заняли США и КНР.

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Надпись в мемориальном парке в Хиросиме
Надпись в мемориальном парке в Хиросиме (фото из архива)Фото: Takuya Yoshino/AP/picture alliance

Глобальные расходы на ядерное оружие увеличились до 82,9 млрд долларов (78 млрд евро), при этом в 2022 году в мире насчитывалось 12 500 единиц ЯО, а модернизацией и расширением арсеналов занимались девять государств. Это следует из доклада "Международной кампании по запрещению ядерного оружия" (ICAN), который в понедельник, 12 июня, представили в Женеве координатор ICAN по политике и исследованиям Алисия Сандерс-Закре и ее соавтор Сьюзи Снайдер.

Показатель на 3% больше, чем в 2021 году, при этом в минуту на ЯО в прошлом году тратились 157 664 доллара (146 490 евро).

США перечислили на эти цели 43,7 млрд долларов (40,6 млрд евро), что несколько меньше, чем в 2021 году.

Наибольший прирост трат - у Индии

За Вашингтоном следует Пекин с 11,7 млрд долларов расходов (10,8 млрд евро), прирост составил 6%. Россия заняла третье место с 9,6 млрд долларов (8,9 млрд евро), что на 5,74% больше, чем годом ранее.

При этом наибольший рост расходов наблюдался в Индии - на 21,8%. Применительно к Великобритании речь также шла о двузначной цифре (чуть более 11%).

"Перечисленные средства не позволили улучшить глобальную безопасность"

"Конечно, все эти средства, которые были потрачены на оружие массового уничтожения, было бы гораздо лучше направить на решение многих глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся", - сказала Сандерс-Закре.

"Так, 82,9 млрд долларов позволили бы обеспечить чистой водой за счет улучшения санитарных условий около 1,3 млрд человек во всем мире", - добавила она. При этом, по оценке экспертов, указанные средства не позволили улучшить глобальную безопасность, а сделали ситуацию с ней только "хуже".

Как уточнили в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI), Россия и США вместе обладали почти 90 процентами всего ядерного оружия. Размеры их соответствующих ядерных арсеналов (пригодных к использованию боеголовок - Ред.), по-видимому, оставались относительно стабильными в 2022 году, хотя прозрачность применительно к состоянию ядерных сил снизилась после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, указали эксперты.

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