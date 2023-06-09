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Россия начнет размещать ядерное оружие в Беларуси в июле

Сергей Куприков
55 мин. назад

Президент РФ заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия начнется сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него.

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Ракетный комплекс "Искандер"
Ракетный комплекс "Искандер"Фото: Russian Defence Ministry/TASS/dpa/picture alliance

Россия начнет размещать свое тактическое ядерное оружие в Беларуси в первой декаде июля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с правителем Беларуси Александром Лукашенко в пятницу, 9 июня, в Сочи. "Вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Так что все по плану, все стабильно", - сказал Путин. 

В марте Путин объявил, что Москва разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие по просьбе Лукашенко, который давно ставит вопрос о размещении в стране такого оружия. Еще одним поводом для переговоров по этому вопросу стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, поскольку это, как утверждал президент РФ, "так или иначе связано с ядерными технологиями".

Посол России в Беларуси Борис Грызлов уточнил затем, что это оружие будет передислоцировано к западным границам Союзного государства.

В конце мая министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соответствующие документы. Тогда же Александр Лукашенко заявил, что перемещение ядерных боеприпасов в Беларусь уже началось.

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