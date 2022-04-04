Дневник войны. Буча. Россия воюет за язык и историю

Что я взяла в свой "эвакуационный" рюкзак, убегая от войны? Документы, немного одежды, лекарства, какие-то эпизодические фотографии, ключи, которыми не знаю, открою ли когда-нибудь двери моей квартиры в пригороде Киева. Да и будет ли что открывать среди того пепелища, в которое они эту местность превратили. Но я не взяла ни одной книги. А книги, сколь странным бы это ни казалось сейчас, в определенном смысле не менее важны, чем ключи. И только потому, что я оказалась в более безопасном месте, то есть западнее украинской столицы, я могу обо всем этом подумать.

"Книги сейчас не менее важны, чем ключи"

Знакомая директриса частного детского сада в нашем оккупированном еще в начале широкомасштабной российской агрессии городке Буча, пишет в своем Facebook о специально расстрелянных воспитателях и учителях, публикует свидетельства коллег, которым удалось выжить… В соседнем Ирпене, как сообщают медиа, тоже расстреляли директрису детсада "Віночок".

Разве только их, разве только там, скажете вы. Но это не случайность, а специальный пункт гуманитарной политики "денацификации" - Россия пришла воевать не только за влияние, территорию, но также за язык и историю. И поверьте, она у нас разная. Иначе зачем бы этим русским составлять списки "экстремистских" книг, героев, тем и изымать их из библиотек на оккупированных территориях?

"История у нас разная"

Кстати, к "экстремистам" отнесли гетмана Ивана Мазепу. Для украинцев он один из ключевых государственников, на время правления которого в 17 веке приходится расцвет украинского градостроения и администрации. К примеру, многие культовые сооружения знаменитой Киево-Печерской лавры в Киеве - яркие образцы архитектуры "мазепинского" барокко. Кроме того, его администрация была задействована в создании важных законодательных документов Украины, среди которых одна из первых украинских конституций - "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского" (1710).

В прошлом году Национальный архив Швеции передал для выставки в Софии Киевской ее рукопись на латыни. Интересно, почему "братская" Россия никогда не возвращала (хотя бы для выставки!) вывезенный оригинал рукописи на староукраинском языке, хранящийся в Российском государственном архиве древних актов? За триста лет уже можно было его и выучить.

"Моя буква ничего не стоит без их патронов"

Этот крохотный экскурс в историю - лишь один из моментов идеологической войны, которая, очевидно, для некоторых не прекращалась никогда, а у многих молодых украинцев вызвала несколько наивное удивление. Как это кто-то в 21 веке может прийти в суверенную страну и требовать переписать историю, изменить факты? Как это не понимать субъектности государства и его истории? Скажите это тем, кто сегодня пишет историю с оружием в руках. Я с благодарностью отдаю себе отчет в том, что моя буква ничего не стоит без их патронов.

Пока я это пишу - читаю новости об отступлении российских войск на киевском направлении, о том, что часть моего городка теоретически стала "полуосвобожденной", а практически это означает заминированные дороги и дома и немалое количество переодетых в гражданское диверсантов. Думаю, этим сейчас не до книг, у них другие задания…

Я же вспоминаю прекрасную, недавно реконструированную библиотеку в Буче (за несколько дней до войны я взяла там несколько книг). Боюсь представить, что с ней сделали. А мой дом, мои полки… на одной из них карманный Русско-украинский словарь Изюмова, родом из 1920-х годов. Может быть, какому-нибудь русскому солдату-мародеру издание пригодится и он начнет немного понимать язык, может, даже сможет правильно читать? Ведь, как они утверждают, "мы один народ и один язык", а значит, они легко должны были бы выучить украинский. Если бы читали, а не уничтожали книги. Не разрушали наши библиотеки. Не убивали наших учителей.

P.S. Памяти всех невинно убиенных учителей посвящается. Спасибо, что передали знания дальше.

Автор: Юлия Стаховская - украинская писательница. Автор поэтических книг и фентезийной повести для детей. Одна из составителей антологий украинской поэзии.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

Смотреть видео 04:28 Военные преступления в Буче - корреспондент DW с места событий (04.04.2022)