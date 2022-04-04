 Дневник войны. Буча. Россия воюет за язык и историю | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 05.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Дневник войны. Буча. Россия воюет за язык и историю

Россия пришла воевать не только за влияние, территорию, но также за язык и историю, - пишет о войне в своем дневнике Юлия Стаховская.

Юлия Стаховская

Юлия Стаховская

Что я взяла в свой "эвакуационный" рюкзак, убегая от войны? Документы, немного одежды, лекарства, какие-то эпизодические фотографии, ключи, которыми не знаю, открою ли когда-нибудь двери моей квартиры в пригороде Киева. Да и будет ли что открывать среди того пепелища, в которое они эту местность превратили. Но я не взяла ни одной книги. А книги, сколь странным бы это ни казалось сейчас, в определенном смысле не менее важны, чем ключи. И только потому, что я оказалась в более безопасном месте, то есть западнее украинской столицы, я могу обо всем этом подумать.

"Книги сейчас не менее важны, чем ключи"

Знакомая директриса частного детского сада в нашем оккупированном еще в начале широкомасштабной российской агрессии городке Буча, пишет в своем Facebook о специально расстрелянных воспитателях и учителях, публикует свидетельства коллег, которым удалось выжить… В соседнем Ирпене, как сообщают медиа, тоже расстреляли директрису детсада "Віночок".

Разве только их, разве только там, скажете вы. Но это не случайность, а специальный пункт гуманитарной политики "денацификации" - Россия пришла воевать не только за влияние, территорию, но также за язык и историю. И поверьте, она у нас разная. Иначе зачем бы этим русским составлять списки "экстремистских" книг, героев, тем и изымать их из библиотек на оккупированных территориях?

"История у нас разная"

Кстати, к "экстремистам" отнесли гетмана Ивана Мазепу. Для украинцев он один из ключевых государственников, на время правления которого в 17 веке приходится расцвет украинского градостроения и администрации. К примеру, многие культовые сооружения знаменитой Киево-Печерской лавры в Киеве - яркие образцы архитектуры "мазепинского" барокко. Кроме того, его администрация была задействована в создании важных законодательных документов Украины, среди которых одна из первых украинских конституций - "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского" (1710).

В прошлом году Национальный архив Швеции передал для выставки в Софии Киевской ее рукопись на латыни. Интересно, почему "братская" Россия никогда не возвращала (хотя бы для выставки!) вывезенный оригинал рукописи на староукраинском языке, хранящийся в Российском государственном архиве древних актов? За триста лет уже можно было его и выучить.

"Моя буква ничего не стоит без их патронов"

Этот крохотный экскурс в историю - лишь один из моментов идеологической войны, которая, очевидно, для некоторых не прекращалась никогда, а у многих молодых украинцев вызвала несколько наивное удивление. Как это кто-то в 21 веке может прийти в суверенную страну и требовать переписать историю, изменить факты? Как это не понимать субъектности государства и его истории? Скажите это тем, кто сегодня пишет историю с оружием в руках. Я с благодарностью отдаю себе отчет в том, что моя буква ничего не стоит без их патронов.

Пока я это пишу - читаю новости об отступлении российских войск на киевском направлении, о том, что часть моего городка теоретически стала "полуосвобожденной", а практически это означает заминированные дороги и дома и немалое количество переодетых в гражданское диверсантов. Думаю, этим сейчас не до книг, у них другие задания…

Я же вспоминаю прекрасную, недавно реконструированную библиотеку в Буче (за несколько дней до войны я взяла там несколько книг). Боюсь представить, что с ней сделали. А мой дом, мои полки… на одной из них карманный Русско-украинский словарь Изюмова, родом из 1920-х годов. Может быть, какому-нибудь русскому солдату-мародеру издание пригодится и он начнет немного понимать язык, может, даже сможет правильно читать? Ведь, как они утверждают, "мы один народ и один язык", а значит, они легко должны были бы выучить украинский. Если бы читали, а не уничтожали книги. Не разрушали наши библиотеки. Не убивали наших учителей.

P.S. Памяти всех невинно убиенных учителей посвящается. Спасибо, что передали знания дальше.

Автор: Юлия Стаховская - украинская писательница. Автор поэтических книг и фентезийной повести для детей. Одна из составителей антологий украинской поэзии.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET). 

Смотрите также:

Смотреть видео 04:28

Военные преступления в Буче - корреспондент DW с места событий (04.04.2022)

  • Киевская область, город Буча, 3 апреля 2022 года

    Война в Украине - Буча

    Снимок из города Буча под Киевом. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    В понедельник, 4 апреля, город Буча посетил Владимир Зеленский. "Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни", - написал президент Украины в своем канале в Telegram. Ранее он назвал случившееся в Буче геноцидом украинского народа.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тела убитых жителей Бучи, некоторые из жертв - со связанными за спиной руками, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитый мирный житель со связанными за спиной руками в Буче, 3 апреля.

  • Буча, 2 апреля

    Война в Украине - Буча

    Выжившие жители Бучи - свидетели военных преступлений, к расследованию которых уже приступили власти Украины.

  • Около города Буча, 3 апреля

    Война в Украине - Буча

    Расстрелянный человек рядом с велосипедом на обочине дороги около города Буча, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело убитого человека на лестничной клетке дома в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Место массового захоронения в Буче, 3 апреля.

  • Буча, 31 марта

    Война в Украине - Буча

    Спутниковый снимок траншеи для массового захоронения около церкви в Буче, 31 марта.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.

  • Киевская область

    Война в Украине - Буча

    Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.

  • Буча, 3 апреля

    Война в Украине - Буча

    Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля.

    Автор: Николай Пермяков


 

Аудио- и видеофайлы по теме

"Буча - это точка невозврата" - Шендерович, Гудков и Орешкин о событиях под Киевом  

Зверства в Буче - символ военных преступлений войск РФ и Путина (04.04.2022)  

"Невыносимо видеть" - немецкие политики о страшных видео из Бучи (04.04.2022)  

Также по теме

***Das Bild darf nur in Zusammenhang mit der Autorenkolumne auf der ukrainischen Seite benutzt werden: www.dw.com/uk/головна/авторська-колонка/s-101502 *** --- Ukrainischer Schriftsteller Oleh Kotsarev --- Bild-Quelle: Julia Stakhivska

Дневник войны. Буча. Она существует 04.04.2022

"Злом в Буче была не абстрактная Война и не абстрактная Россия, а конкретные люди, сделавшие выбор", - пишет о войне в своем дневнике украинский писатель Олег Коцарев.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Президент ФРГ признал ошибки в политике в отношении РФ  

Война в Украине: хроника событий 5 апреля  

NYT: Тела на улицах Бучи появились до вывода оттуда войск РФ  