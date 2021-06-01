Дмитрий Гудков задержан на двое суток по уголовному делу

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков стал подозреваемым по уголовному делу о причинении "имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом". Как написал во вторник, 1 июня, в Telegram глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, об этом из здания ГСУ МВД сообщил адвокат Александр Альдаев.

По данным Альдаева, речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Потерпевшим выступает собственник помещения - Департамент городского имущества.

Первоначально Гудкова допрашивали в качестве свидетеля, но затем ему присвоили статус подозреваемого. Политика задержали на двое суток до суда. Подозреваемой стала и тетя Гудкова Ирина Ермилова, ее также задержали.

Обыски у Гудкова начались с раннего утра - следственные действия прошли на даче у политика, в его квартире и в квартире родственников, а также у его бывшего помощника, экс-председателя "Открытой России" Александра Соловьева и у главы штаба Гудкова - Виталия Венидиктова.

У бывшего депутата изъяли документы и некоторую технику.

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