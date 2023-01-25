  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Тяжелый электрический грузовик Mercedes-Benz eActros концерна Daimler Truck
Серийный выпуск тяжелого электрического грузовика Mercedes-Benz eActros концерн Daimler Truck начал осенью 2021 года Фото: Mercedes-Benz
Экономика и бизнесГермания

Для зарядки электрогрузовиков в Германии теперь есть коридор

Андрей Гурков
25 мин. назад

Дальнобойщики отдыхают, батареи заряжаются. Aral, немецкая "дочка" BP, открыла первую в Европе цепочку терминалов сверхбыстрой зарядки грузовиков на маршруте в 600 километров.

https://p.dw.com/p/4MgEm

Что должно появиться раньше: тяжелые электрические грузовики или терминалы для их сверхбыстрой зарядки? Сеть бензоколонок Aral не стала слишком долго раздумывать над этим умозрительным вопросом. Видя, как в Германии нарастает бум легковых электромобилей и как производители грузового автотранспорта запускают в производство все новые модели на электрической тяге, немецкая "дочка" британского энергетического гиганта BP реализовала на маршруте в 600 километров проект "электрифицированного коридора". 23 января 2023 года состоялось его официальное открытие.

Aral тесно сотрудничает с Daimler Truck

Это, по сути дела, цепочка обычных заправочных станций Aral, расположенных вдоль или вблизи автобанов примерно на равном расстоянии друг от друга. Но их переоборудовали с тем, чтобы гарантировать электрическим грузовикам, курсирующим между ключевыми индустриальными центрами в западной части ФРГ, возможность быстрой подзарядки батарей.

Самую первую станцию сверхбыстрой зарядки электрогрузовиков компания Aral открыла в Швегенхайме (ФРГ) летом 2022
Самую первую станцию сверхбыстрой зарядки электрогрузовиков компания Aral открыла в Швегенхайме летом 2022Фото: ARAL

Самая первая общедоступная зарядная станция для средних и тяжелых электрических грузовиков, причем самая первая во всем глобально действующем концерне BP, вошла в строй в конце июля 2022 года в местечке Швегенхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Оно расположено вблизи основного автобана, идущего на промышленно развитый юго-запад Германии и дальше до Швейцарии, а также недалеко от границы с Францией.

А еще поблизости, в городе Вёрт-ам-Райн, находится крупнейший завод немецкого производителя грузового автотранспорта Daimler Truck. Именно на этом предприятии мировой лидер отрасли в октябре 2021 года приступил к серийному выпуску 25-тонного электрического грузовика Mercedes-Benz eActros.

Aral тесно сотрудничает с Daimler Truck, и первая станция сверхбыстрой зарядки электрогрузовиков стала для оператора бензоколонок своего рода полигоном или лабораторией, где тестировалось обслуживание как самого этого нового вида автотранспорта, так и его водителей.

В коридоре будет восемь зарядных станций

И вот теперь, спустя полгода, компания Aral официально открыла в ФРГ уже весь коридор зарядных станций (Ladekoridor). В данный момент он состоит из шести станций, самая северная находится в Дортмунде в промышленной Рурской области. В ближайшие месяцы добавятся еще две. Это первая в Европе подобная цепочка зарядных терминалов для электрогрузовиков. Концерн BP заявляет, что будет использовать опыт своей немецкой "дочки" при создании аналогичных коридоров в других европейских странах.

23 января 2023 представители Aral, BP и правительства ФРГ официально открыли коридор зарядных станций для электрогрузовиков
23 января 2023 представители Aral, BP и правительства ФРГ официально открыли коридор зарядных станций для электрогрузовиковФото: Melina Bertram

Каждая станция оборудована двумя терминалами мощностью 300 киловатт. Для сравнения: установленные в немецких городах обычные терминалы для зарядки легковых электромобилей имеют мощность 11 кВт или 22 кВт.

Пропускная способность каждого терминала теоретически составляет не менее 24 машин в сутки, ведь процесс сверхбыстрой зарядки батарей тяжелого электрического грузовика занимает примерно 45 минут, после чего они могут проехать без подзарядки следующие примерно 200 километров, отмечает Aral в сообщении для прессы.

Остановка на 45 минут выглядит довольно долгим перерывом, однако как минимум столько времени водители грузовиков в Германии просто обязаны отдыхать самое позднее после четырех с половиной часов в пути, таковы законы ФРГ. На каждой зарядной станции имеется магазин, рядом находятся предприятия общественного питания.

В ФРГ за год продали почти 21 тысячу коммерческих электромобилей

Пользоваться терминалами сверхбыстрой зарядки смогут и водители легковых электромобилей, хотя для них на тех же станциях имеются отдельные терминалы. Aral особо подчеркивает, что все зарядные станции компании в Германии, работающие под брендом Aral pulse, используют исключительно зеленое электричество, иными словами´- электроэнергией их обеспечивают ветрогенераторы и/или солнечные батареи.

Автозаправка Aral в Дортмунде оборудована терминалами для зарядки как легковых, так и грузовых электромобилей
Автозаправка Aral в Дортмунде оборудована терминалами для зарядки как легковых, так и грузовых электромобилейФото: ARAL

Что же касается возможного спроса на услуги вошедшего теперь в строй коридора, то, по данным Федерального автотранспортного ведомства (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA), в 2022 году в Германии было зарегистрировано 20 606 новых электрических грузовых автомобилей. Правда, в абсолютном большинстве своем это фургоны и прочие легкие грузовики, которые чаще всего используются для перевозок внутри городов или на близкие расстояния. Впрочем, они ведь тоже могут пользоваться открывшимися зарядными станциями.

Но явно будет расти и число тяжелых электрогрузовиков для межгородских и межрегиональных перевозок. Так, 24 января, буквально на следующий день после официального открытия коридора, компания MAN, входящая в состав немецкого производителя грузовиков и автобусов Traton, сообщила о первом крупном заказе на свои электрические крупнотоннажные автомобили. Логистическая фирма DB Schenker получит до 2026 года 100 таких машин. Поставки начнутся в первой половине следующего года.

Смотрите также:

Как немцы наладили ресайклинг автобатарей

Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автомобильную промышленность России (30.10.2022)

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автомобильную промышленность России (30.10.2022)

Фердинанд Дуденхёффер, эксперт по европейскому автомобильному рынку, рассказал в интервью DW о том, уйдет ли Фольксваген из России, какие автомобили будут ездить в Мосвке и Санкт-Петербурге, и почему в России будет как на Кубе.
Экономика и бизнес30 октября 2022 г.05:17 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Танк Leopard на учениях бундесвера

Олаф Шольц: Германия поставит Киеву 14 танков Leopard 2 A6

Политика3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Адвокат Иван Павлов

Иван Павлов: Хунта престарелых чекистов взяла страну в плен

Иван Павлов: Хунта престарелых чекистов взяла страну в плен

Правосудие и закон12 ч. назад
Карикатура - карикатурный Эрдоган и шведский викинг показывают друг на друга пальцем и ругаются, символизируя разногласия Анкары и Стокгольма вокруг вступления Швеции в НАТО.

Турция vs. Швеция в НАТО: новый раунд баттла с Эрдоганом

Турция vs. Швеция в НАТО: новый раунд баттла с Эрдоганом

Политика23 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Война, коррупция и отставки в Киеве. DW Новости Шоу

Война, коррупция и отставки в Киеве. DW Новости Шоу

Политика23 ч. назад60:01 мин.
Тяжелый электрический грузовик Mercedes-Benz eActros концерна Daimler Truck

Для зарядки электрогрузовиков в Германии теперь есть коридор

Для зарядки электрогрузовиков в Германии теперь есть коридор

Экономика и бизнес25 мин. назад
Президент Украины Владимир Зеленский

Большая кадровая чистка от Зеленского: почему именно сейчас?

Большая кадровая чистка от Зеленского: почему именно сейчас?

Коррупция1 ч. назад
На границе с Беларусью

Зачем Лукашенко зазывает обратно уехавших белорусов?

Зачем Лукашенко зазывает обратно уехавших белорусов?

Политика6 ч. назад
На главную страницу