Дизельный скандал: Opel выплатил штраф в 65 млн евро

Немецкий производитель автомобилей Opel выплатил штраф в размере 64,8 миллиона евро в связи с "дизельным скандалом". Штраф наложила прокуратура Франкфурта в связи с тем, что часть дизельных моделей Opel выбрасывает значительно более высокие концентрации вредных веществ, чем автоконцерн задекларировал в Федеральном автотранспортном ведомстве Германии (KBA).

Таким образом, расследование, которое в 2018 году привело к масштабным обыскам в штаб-квартире Opel в Рюссельсхайме и на заводе комплектующих в Кайзерслаутерне, завершено. С компании снято подозрение в манипуляциях с уровнем вредных выхлопов, и суд над лицами, предположительно несущими ответственность за занижение этих показателей, как это произошло в случае с Volkswagen, проводиться не будет. Эту информацию во вторник, 19 октября, подтвердили новостному агентству dpa в прокуратуре Франкфурта.

Подозрения в манипуляциях с уровнем выбросов

Франкфуртские следователи считают доказанным, что Opel нарушил требования KBA к документации в процессе утверждения нескольких типов дизельных двигателей. В октябре 2018 года автотранспортное ведомство распорядилось отозвать 96 тысяч дизельных автомобилей Opel во всем мире, при этом около 32 тысячи из них - в Германии. Речь шла о моделях Insignia, Cascada и Zafira, произведенных с 2013 по 2016 годы.

На этих автомобилях были "выявлены недопустимые выключающие устройства", которые являются причиной повышенных выбросов оксидов азота. Если температура воздуха опускалась ниже +17 градусов Цельсия, система контроля за выхлопами начинала работать менее эффективно, указали в ведомстве.

Opel ответил на это обновлением программного обеспечения, продолжив настаивать на том, что не устанавливал устройства, ухудшающие фильтрацию выхлопных газов. Так называемые "тепловые окна" служат для защиты моторов, утверждал автопроизводитель.

Дизельный скандал с Volkswagen

В сентябре 2015 года разразился дизельный скандал вокруг немецкого автоконцерна Volkswagen. Производитель автомобилей был вынужден признать, что на некоторые дизельные моторы устанавливалось специальное программное обеспечение, занижающее показатели вредных выхлопов. После того как о махинациях концерна стало известно общественности, VW пришлось выплатить обманутым клиентам миллиардные компенсации. В июне 2021 года в Volkswagen сообщили, что четыре бывших топ-менеджера, виновные в занижении показателей, выплатят компании компенсацию в размере 288 млн евро.

Смотрите также:

Volkswagen: история одной махинации Разоблачение Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

Volkswagen: история одной махинации Их предупреждали Между тем в мае 2014 года авторитетный американский институт ICTT (International Council on Clean Transportation) уже обращал внимание EPA, что выхлопные показатели у некоторых автомобилей Volkswagen значительно выше, чем разрешено законом. Реакции от Volkswagen не последовало.

Volkswagen: история одной махинации Корнями в прошлое Вскоре выяснилось, что решение о манипуляциях было принято автоконцерном еще в 2005 году - для укрепления на американском рынке. Во время рекламной кампании в США Volkswagen использовал слоган Clean Diesel, утверждая, что дизельные автомобили - это экологично и надежно.

Volkswagen: история одной махинации Затронуты миллионы машин О том, что будут отозваны миллионы автомобилей, начали говорить почти сразу. Но окончательную цифру не озвучили. Вначале сообщалось о 11 миллионах автомобилей по всему миру. Затем - о 8,5 миллионах автомобилей в Европе. В октябре объявили, что отозваны будут 2,5 миллиона машин в Германии. Акция начнется в 2016 году.

Volkswagen: история одной махинации Вот злонравия достойные плоды Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn), экс-глава Volkswagen, пережил крушение карьеры. Еще в апреле он добился продления контракта, но спустя ровно неделю после первых публикаций EPA подал в отставку. Еще через несколько дней против него открыли уголовное дело. Далее VW заявил о возможности гражданского иска к Винтеркорну. Также прошел слух, что он покинет все посты в концерне.

Volkswagen: история одной махинации ФРГ подтверждает махинации Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

Volkswagen: история одной махинации Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.

Volkswagen: история одной махинации "Я ничего не знал" От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

Volkswagen: история одной махинации Обыски на заводах и в частных домах В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

Volkswagen: история одной махинации Впервые за 20 лет квартальный убыток Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать. Автор: Григорий Аросев

