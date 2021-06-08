Дизельный скандал: топ-менеджеры Volkswagen заплатят сотни миллионов
Требования компенсации обоснованы нарушением обязательств по защите интересов концерна. Общая сумма, которую VW получит от четырех бывших управленцев, составит 288 млн евро.
Экс-глава концерна Volkswagen Мартин Винтеркорн
Из-за так называемого "дизельного скандала" бывший глава концерна Volkswagen (VW) Мартин Винтеркон (Martin Winterkorn) и три других экс-топ-менеджера выплатят компании компенсацию на общую сумму в 288 млн евро, следует из сообщения пресс-службы концерна VW, опубликованного в среду, 9 июня.
По договоренности с наблюдательным советом VW Мартин Винтеркорн выплатит из личных средств 11,2 млн евро, уточняется в документе. Бывший глава Audi Руперт Штадлер (Rupert Stadler) компенсирует предприятию 4,1 млн евро.
Бывший менеджер Audi Штефан Книрш (Stefan Knirsch ) выплатит концерну VW из личных средств компенсацию в размере 1 млн евро. Экс-член совета директоров автопроизводителя Porsche Вольфганг Хатц (Wolfgang Hatz) - 1,5 млн евро.
Оставшаяся сумма в размере около 270 млн евро будет выплачена VW страховыми компаниями. Как отмечали ранее представители VW, требования компенсации обоснованы нарушением обязательств по защите интересов концерна в соответствии с законом об акционерных обществах.
Ответственность экс-шефов концерна Volkswagen
После тщательной проверки обстоятельств дизельного скандала, которая, по данным концерна, являлась "с отрывом" самой объемной и сложной в истории экономики Германии, наблюдательный совет пришел к заключению, что Мартин Винтеркорн нарушил свои обязательства на посту председателя совета директоров, когда в период после 27 июля 2015 года не поручил незамедлительно и тщательно расследовать обстоятельства установки программного обеспечения, занижающие показатели выхлопов, на дизельные моторы автомобилей, продававшихся на североамериканском рынке с 2009 по 2015 годы.
"Кроме того, профессор Винтеркорн не позаботился о том, чтобы на вопросы, которые задали в этой связи американские власти, были даны правдивые и полные ответы", - говорится в сообщении концерна.
Что касается Руперта Штадлера, то, по мнению наблюдательного совета VW, он нарушил свои обязательства, не обеспечив проверку на использование вышеназванного программного обеспечения в отдельных дизельных моторах, установленных в автомобилях марки Volkswagen, Audi и Porsche, продававшихся на рынке ЕС.
Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.
Volkswagen: история одной махинации
Их предупреждали
Между тем в мае 2014 года авторитетный американский институт ICTT (International Council on Clean Transportation) уже обращал внимание EPA, что выхлопные показатели у некоторых автомобилей Volkswagen значительно выше, чем разрешено законом. Реакции от Volkswagen не последовало.
Volkswagen: история одной махинации
Корнями в прошлое
Вскоре выяснилось, что решение о манипуляциях было принято автоконцерном еще в 2005 году - для укрепления на американском рынке. Во время рекламной кампании в США Volkswagen использовал слоган Clean Diesel, утверждая, что дизельные автомобили - это экологично и надежно.
Volkswagen: история одной махинации
Затронуты миллионы машин
О том, что будут отозваны миллионы автомобилей, начали говорить почти сразу. Но окончательную цифру не озвучили. Вначале сообщалось о 11 миллионах автомобилей по всему миру. Затем - о 8,5 миллионах автомобилей в Европе. В октябре объявили, что отозваны будут 2,5 миллиона машин в Германии. Акция начнется в 2016 году.
Volkswagen: история одной махинации
Вот злонравия достойные плоды
Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn), экс-глава Volkswagen, пережил крушение карьеры. Еще в апреле он добился продления контракта, но спустя ровно неделю после первых публикаций EPA подал в отставку. Еще через несколько дней против него открыли уголовное дело. Далее VW заявил о возможности гражданского иска к Винтеркорну. Также прошел слух, что он покинет все посты в концерне.
Volkswagen: история одной махинации
ФРГ подтверждает махинации
Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.
Volkswagen: история одной махинации
Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию
Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.
Volkswagen: история одной махинации
"Я ничего не знал"
От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".
Volkswagen: история одной махинации
Обыски на заводах и в частных домах
В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.
Volkswagen: история одной махинации
Впервые за 20 лет квартальный убыток
Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.