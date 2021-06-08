 Дизельный скандал: топ-менеджеры Volkswagen заплатят сотни миллионов | Новости из Германии о Германии | DW | 09.06.2021

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Германия

Дизельный скандал: топ-менеджеры Volkswagen заплатят сотни миллионов

Требования компенсации обоснованы нарушением обязательств по защите интересов концерна. Общая сумма, которую VW получит от четырех бывших управленцев, составит 288 млн евро.

Экс-глава концерна Volkswagen Мартин Винтеркорн

Экс-глава концерна Volkswagen Мартин Винтеркорн

Из-за так называемого "дизельного скандала" бывший глава концерна Volkswagen (VW) Мартин Винтеркон (Martin Winterkorn) и три других экс-топ-менеджера выплатят компании компенсацию на общую сумму в 288 млн евро, следует из сообщения пресс-службы концерна VW, опубликованного в среду, 9 июня.

По договоренности с наблюдательным советом VW Мартин Винтеркорн выплатит из личных средств 11,2 млн евро, уточняется в документе. Бывший глава Audi Руперт Штадлер (Rupert Stadler) компенсирует предприятию 4,1 млн евро.

Бывший менеджер Audi Штефан Книрш (Stefan Knirsch ) выплатит концерну VW из личных средств компенсацию в размере 1 млн евро. Экс-член совета директоров автопроизводителя Porsche Вольфганг Хатц (Wolfgang Hatz) - 1,5 млн евро.

Оставшаяся сумма в размере около 270 млн евро будет выплачена VW страховыми компаниями. Как отмечали ранее представители VW, требования компенсации обоснованы нарушением обязательств по защите интересов концерна в соответствии с законом об акционерных обществах.

Ответственность экс-шефов концерна Volkswagen

После тщательной проверки обстоятельств дизельного скандала, которая, по данным концерна, являлась "с отрывом" самой объемной и сложной в истории экономики Германии, наблюдательный совет пришел к заключению, что Мартин Винтеркорн нарушил свои обязательства на посту председателя совета директоров, когда в период после 27 июля 2015 года не поручил незамедлительно и тщательно расследовать обстоятельства установки программного обеспечения, занижающие показатели выхлопов, на дизельные моторы автомобилей, продававшихся на североамериканском рынке с 2009 по 2015 годы.

"Кроме того, профессор Винтеркорн не позаботился о том, чтобы на вопросы, которые задали в этой связи американские власти, были даны правдивые и полные ответы", - говорится в сообщении концерна.

Что касается Руперта Штадлера, то, по мнению наблюдательного совета VW, он нарушил свои обязательства, не обеспечив проверку на использование вышеназванного программного обеспечения в отдельных дизельных моторах, установленных в автомобилях марки Volkswagen, Audi и Porsche, продававшихся на рынке ЕС.

Дизельный скандал в концерне Volkswagen

Дизельный скандал в VW разразился в сентябре 2015 года. Тогда автоконцерн был вынужден признать, что на некоторые дизельные моторы устанавливалось специальное программное обеспечение, занижающее показатели по вредным выхлопам. После того, как о махинациях концерна стало известно общественности, VW пришлось выплатить обманутым клиентам миллиардные компенсации.

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    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

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  • Женевский автосалон, 2014 год. Зал Volkswagen

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  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

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  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

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    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


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Volkswagen проиграл в суде и выплатит компенсации автовладельцам (25.05.2020)

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Cуд в Германии признал право автовладельцев потребовать у VW деньги назад

Сумма компенсации, которую могут потребовать у концерна владельцы автомобилей VW, пострадавшие в рамках "дизельного скандала", должна учитывать пробег автомобиля, постановила Федеральная судебная палата Германии.  

На каких машинах ездят немецкие политики

В автопарке центрального правительства ФРГ и высших должностных лиц на земельном уровне только две импортные машины - одна Tesla и один Lexus. Самые распространенные авто - дизельные и гибридные.  

Аудио- и видеофайлы по теме

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Автодилеры в шоке: немцы отказываются покупать дизельные машины (15.02.2019)  

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