Дизельный скандал: топ-менеджеры Volkswagen заплатят сотни миллионов

Из-за так называемого "дизельного скандала" бывший глава концерна Volkswagen (VW) Мартин Винтеркон (Martin Winterkorn) и три других экс-топ-менеджера выплатят компании компенсацию на общую сумму в 288 млн евро, следует из сообщения пресс-службы концерна VW, опубликованного в среду, 9 июня.

По договоренности с наблюдательным советом VW Мартин Винтеркорн выплатит из личных средств 11,2 млн евро, уточняется в документе. Бывший глава Audi Руперт Штадлер (Rupert Stadler) компенсирует предприятию 4,1 млн евро.

Бывший менеджер Audi Штефан Книрш (Stefan Knirsch ) выплатит концерну VW из личных средств компенсацию в размере 1 млн евро. Экс-член совета директоров автопроизводителя Porsche Вольфганг Хатц (Wolfgang Hatz) - 1,5 млн евро.

Оставшаяся сумма в размере около 270 млн евро будет выплачена VW страховыми компаниями. Как отмечали ранее представители VW, требования компенсации обоснованы нарушением обязательств по защите интересов концерна в соответствии с законом об акционерных обществах.

Ответственность экс-шефов концерна Volkswagen

После тщательной проверки обстоятельств дизельного скандала, которая, по данным концерна, являлась "с отрывом" самой объемной и сложной в истории экономики Германии, наблюдательный совет пришел к заключению, что Мартин Винтеркорн нарушил свои обязательства на посту председателя совета директоров, когда в период после 27 июля 2015 года не поручил незамедлительно и тщательно расследовать обстоятельства установки программного обеспечения, занижающие показатели выхлопов, на дизельные моторы автомобилей, продававшихся на североамериканском рынке с 2009 по 2015 годы.

"Кроме того, профессор Винтеркорн не позаботился о том, чтобы на вопросы, которые задали в этой связи американские власти, были даны правдивые и полные ответы", - говорится в сообщении концерна.

Что касается Руперта Штадлера, то, по мнению наблюдательного совета VW, он нарушил свои обязательства, не обеспечив проверку на использование вышеназванного программного обеспечения в отдельных дизельных моторах, установленных в автомобилях марки Volkswagen, Audi и Porsche, продававшихся на рынке ЕС.

Дизельный скандал в концерне Volkswagen

Дизельный скандал в VW разразился в сентябре 2015 года. Тогда автоконцерн был вынужден признать, что на некоторые дизельные моторы устанавливалось специальное программное обеспечение, занижающее показатели по вредным выхлопам. После того, как о махинациях концерна стало известно общественности, VW пришлось выплатить обманутым клиентам миллиардные компенсации.

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