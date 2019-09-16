"Дизельгейт": Суд ЕС счел ПО для манипуляций с выхлопами незаконным

Программное обеспечение, позволявшее автопроизводителям манипулировать данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей, является незаконным. Такое решение Суд ЕС в Люксембурге вынес в четверг, 17 декабря. Автопроизводители не имеют права ставить ПО, систематически занижающее эти параметры, постановили судьи спустя 5 лет после резонансного дизельного скандала, связанного с немецким автомобильным концерном Volkswagen (VW).

В сентябре 2019 года Высший земельный суд в Брауншвейге приступил к рассмотрению прецедентного группового иска Федерального объединения центров защиты прав потребителей к автопроизводителю из ФРГ. Концерн VW до этого неоднократно заключал мировые соглашения с индивидуальными истцами. А в декабре 2020-го Федеральная судебная палата Германии вынесла предварительное решение, установившее трехлетний срок давности по "дизельгейту". Это означает, что поданные после 2018 года иски не будут удовлетворены.

Массовый отзыв Volkswagen с рынка США из-за "дизельгейта"

В результате инициированных властями Соединенных Штатов в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка США для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями Соединенных Штатов соглашения о многомиллиардных штрафных и компенсационных выплатах в рамках урегулирования скандала.

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