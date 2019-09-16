 ″Дизельгейт″: Суд ЕС счел ПО для манипуляций с выхлопами незаконным | Новости из Германии о Европе | DW | 17.12.2020

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Европа

"Дизельгейт": Суд ЕС счел ПО для манипуляций с выхлопами незаконным

Автопроизводители не имеют права устанавливать ПО, позволявшее манипулировать данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей, постановил суд ЕС в Люксембурге.

Выхлопная система на кроссовере Volkswagen Tiguan

Программное обеспечение, позволявшее автопроизводителям манипулировать данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей, является незаконным. Такое решение Суд ЕС в Люксембурге вынес в четверг, 17 декабря. Автопроизводители не имеют права ставить ПО, систематически занижающее эти параметры, постановили судьи спустя 5 лет после резонансного дизельного скандала, связанного с немецким автомобильным концерном Volkswagen (VW).

В сентябре 2019 года Высший земельный суд в Брауншвейге приступил к рассмотрению прецедентного группового иска Федерального объединения центров защиты прав потребителей к автопроизводителю из ФРГ. Концерн VW до этого неоднократно заключал мировые соглашения с индивидуальными истцами. А в декабре 2020-го Федеральная судебная палата Германии вынесла предварительное решение, установившее трехлетний срок давности по "дизельгейту". Это означает, что поданные после 2018 года иски не будут удовлетворены.

Массовый отзыв Volkswagen с рынка США из-за "дизельгейта"

В результате инициированных властями Соединенных Штатов в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка США для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями Соединенных Штатов соглашения о многомиллиардных штрафных и компенсационных выплатах в рамках урегулирования скандала.

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  • Логотип Volkswagen с американским флагом.

    Volkswagen: история одной махинации

    Разоблачение

    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

  • Выхлопная труба автомобиля VW Tiguan

    Volkswagen: история одной махинации

    Их предупреждали

    Между тем в мае 2014 года авторитетный американский институт ICTT (International Council on Clean Transportation) уже обращал внимание EPA, что выхлопные показатели у некоторых автомобилей Volkswagen значительно выше, чем разрешено законом. Реакции от Volkswagen не последовало.

  • Автомобиль Clean Diesel

    Volkswagen: история одной махинации

    Корнями в прошлое

    Вскоре выяснилось, что решение о манипуляциях было принято автоконцерном еще в 2005 году - для укрепления на американском рынке. Во время рекламной кампании в США Volkswagen использовал слоган Clean Diesel, утверждая, что дизельные автомобили - это экологично и надежно.

  • Автопарк Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Затронуты миллионы машин

    О том, что будут отозваны миллионы автомобилей, начали говорить почти сразу. Но окончательную цифру не озвучили. Вначале сообщалось о 11 миллионах автомобилей по всему миру. Затем - о 8,5 миллионах автомобилей в Европе. В октябре объявили, что отозваны будут 2,5 миллиона машин в Германии. Акция начнется в 2016 году.

  • Мартин Винтеркорн, бывший глава Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Вот злонравия достойные плоды

    Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn), экс-глава Volkswagen, пережил крушение карьеры. Еще в апреле он добился продления контракта, но спустя ровно неделю после первых публикаций EPA подал в отставку. Еще через несколько дней против него открыли уголовное дело. Далее VW заявил о возможности гражданского иска к Винтеркорну. Также прошел слух, что он покинет все посты в концерне.

  • Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт рассказывает о ситуации в Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    ФРГ подтверждает махинации

    Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

  • Женевский автосалон, 2014 год. Зал Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию

    Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.

  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Обыски на заводах и в частных домах

    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


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