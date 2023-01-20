Директор ЦРУ встретился в Киеве с Владимиром Зеленским

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила в четверг, 19 января, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на информированные источники. По словам собеседников издания, встреча состоялась еще в конце минувшей недели.

Глава американской разведки проинформировал политическое и военное руководство Украины о полученных ЦРУ сведениях, которые касаются военных операций, запланированных Россией в Украине в ближайшие недели. "Директор Бернс посетил Киев, где он встретился с представителями украинской разведки и президентом Зеленским, и заверил их в нашей дальнейшей поддержке Украины в деле отражения российской агрессии", - цитирует WP слова неназванного американского чиновника.

Предыдущий визит директора ЦРУ в Киев состоялся 15 ноября, когда украинская столица и другие крупные украинские города подверглись российскому массированному ракетному удару. Кроме того, был зафиксирован взрыв на территории члена НАТО - Польши, он был вызван падением украинской ракеты противовоздушной обороны. В тот день Бернс, которого президент США Джо Байден часто направляет для переговоров с российскими и украинскими лидерами, встретился с руководством украинской разведки и обсудил предупреждение США, которое он передал накануне главе Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину, - "не использовать ядерное оружие" в войне против Украины.

Уильям Бернс еще в январе прошлого года предупреждал о готовящемся ударе России по киевскому аэропорту в самом начале российской агрессии против Украины. Благодаря получению этой информации Украине удалось предотвратить значительную часть российских операций против Киева. О деталях нынешней встречи Бернса с Зеленским в Киеве не сообщается.

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