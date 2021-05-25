 В Беларуси спутницу Протасевича россиянку Софию Сапегу арестовали на два месяца | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 25.05.2021

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Беларусь

В Беларуси спутницу Протасевича россиянку Софию Сапегу арестовали на два месяца

Провластный белорусский Telegram-канал "Желтые сливы" опубликовал видео, на котором София Сапега говорит, что является редактором Telegram-канала, публикующего личные данные силовиков.

Бывший редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta, белорусский журналист Роман Протасевич

Роман Протасевич

Девушку оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, россиянку Софию Сапегу, которая была задержана вместе с ним в Минске 23 мая после вынужденной посадки там самолета авиакомпании Ryanair, арестовали на два месяца. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили родственники Сапеги и ее адвокат Александр Филанович. Он добавил, что девушку подозревают в совершении уголовного преступления, не уточнив конкретную статью.

В настоящее время Сапега находится в СИЗО КГБ в Минске, 25 мая состоялся ее допрос. Ранее в тот же день в МИД России без указания деталей сообщили, что София Сапега подозревается в совершении неких преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси "в период с августа по сентябрь 2020 года".

В это время в Беларуси проходили массовые протесты против итогов президентских выборов в стране. Однако, по словам матери Софии Сапеги Анны Дудич, девушка в это время находилась в Литве и не участвовала в тех событиях.

Видео с показаниями Софии Сапеги

Между тем белорусский провластный Telegram-канал "Желтые сливы" обнародовал видеозапись, на которой Сапега говорит, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", где публикуется "личная информация сотрудников органов внутренних дел".

Ранее тот же Telegram-канал опубликовал видео с Романом Протасевичем, где журналист, на лице которого заметны следы от ушибов, говорит, что у него нет проблем со здоровьем и что он дает признательные показания "по факту организации массовых беспорядков в Минске".

Принуждение самолета Ryanair к посадке в Минске

23 мая лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Греции в Литву, был вынужден совершить посадку в Минске. Белорусские диспетчеры заявили, что у них есть информация о том, что на борту самолета находится бомба. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.

Проверка безопасности в аэропорту Минска не выявила ничего подозрительного, и спустя пять часов лайнеру было разрешено продолжить полет. Однако белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Санкции ЕС против Беларуси из-за инцидента с лайнером Ryanair

На саммите ЕС, проходившем 24 мая в Брюсселе, этот инцидент стал одной из главных тем. Выступая после завершения саммита перед журналистами, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) охарактеризовала действия белорусских властей в связи с захватом самолета и арестом Романа Протасевича как "беспрецедентные и неприемлемые" и потребовала немедленного освобождения блогера и его подруги.

В свою очередь, главы государств и правительств стран Евросоюза призвали зарегистрированные в ЕС авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси и поручили Совету ЕС принять меры по закрытию воздушного пространства и аэропортов Евросоюза для белорусских авиалиний.

Действия Минска резко осудили не только в Евросоюзе, но и в США, Великобритании, НАТО и ООН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, в частности, поддержал санкции ЕС против Минска и пообещал, что его администрация также разработает набор мер для привлечения к ответственности виновных в произошедшем с лайнером Ryanair и Романом Протасевичем.

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    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


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