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Дети Путина и Лаврова под санкциями, в Кремле назревает конфликт элит. DW Новости (08.04.2022)

Катерина Тихонова и Мария Воронцова. 6 марта Белый дом внес их как двух дочерей Путина в санкционный список. Там же оказалась и дочь Лаврова. "Похоже, что Путин и Лавров больше не являются партнерами для переговоров и для решения этого кризиса", - считает немецкий политолог Ханс-Хеннинг Шрёдер. "Введение санкций против семьи политиков, - это сигнал", - уверен австрийский политолог Герхард Манготт.