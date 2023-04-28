Десятки погибших в Умани и другие события 429-го дня войны

В результате массированного ракетного удара по Украине погибли десятки человек - только в Умани более 20 жертв обстрела. ВСУ получили от Дании САУ Caesar. Президенты Чехии и Словакии посетили Киев, Бучу и Бородянку.

На 429-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в пятницу, 28 апреля, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

В ночь на 28 апреля Россия атаковала города Украины, воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Взрывы были слышны в Киеве, Днепре и Днепропетровской области, Николаеве, Полтавской и Черкасской областях.

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ сообщили, что с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря выпущены 23 крылатых ракеты Х-101/Х-555, 21 из которых, а также два беспилотника оперативно-тактического уровня были уничтожены.

Более 20 погибших в Умани

Спасатели в Умани Фото: State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

В Умани Черкасской области как минимум 23 человека погибли в результате ракетного удара, разрушившего девятиэтажный жилой дом. Среди погибших - четыре ребенка. По данным ГСЧС Украины, еще 18 человек получили ранения, девять из них госпитализированы. В числе жертв в Умани - рок-музыкант из Николаева Владимир Макаровский.

Поисково-спасательная операция в городе продолжается. На месте развернуты пункты оказания помощи, в том числе психологической. В Черкасской области объявлен трехдневный траур.

В Днепре от взрывов ракет погибли женщина и трехлетний ребенок. Также, по сообщению Генштаба ВСУ, от российского удара пострадал город Украинка Обуховского района Киевской области.

Согласно предварительной информации Киевской городской военной администрации, в воздушном пространстве Киева были сбиты 11 крылатых ракет и два БПЛА. По данным администрации, в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.

В общей сложности в результате российских ударов повреждено более 10 многоквартирных домов и другая гражданская инфраструктура, сообщил Генштаб ВСУ.

Позднее в течение дня российская военная авиация нанесла по приграничной территории Черниговской области удар, по всей вероятности, управляемыми бомбами, сообщила пресс-служба оперативного командования "Север". По ее данным, три бомбы были сброшены из двух самолетов на село Костобобров. В результате авиаудара в жилом секторе повреждены восемь гражданских домов, два из них загорелись. Информация о пострадавших уточняется.

В вечерней оперативной сводке Генштаба ВСУ указывается, что в течение суток противник нанес по украинской территории 28 авиационных ударов и совершил 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Среди направлений, на которых сосредоточены основные усилия российских войск, украинское командование назвало, кроме Бахмутского, Авдеевского и Марьинского, также Лиманское направление - на этих участках фронта российские силы совершили более 40 атак. Наиболее ожесточенные бои по-прежнему продолжаются за Бахмут и Марьинку, отмечается в сводке.

На востоке Украины погиб ирландский доброволец

Вице-премьер Ирландии Михол Мартин почтил память погибшего в Украине ирландского добровольца Финбара Кефферки. Семья Кефферки накануне подтвердила его гибель в ходе боев против российских сил на востоке Украины.

В ВСУ утверждают, что на Бахмутском направлении благодаря точности украинской артиллерии достигнут паритет с российскими силами. Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире канала "Украина 24", что у россиян остается математическое преимущество в артиллерии, но артиллеристы Сил обороны работают максимально точно.

В здании школы в селе Лубянка Луганской области разместились российские военные, которые заставляют учителей "продолжать образовательный процесс с обязательным посещением детьми и преподавательским составом", прикрываясь "живым щитом" из школьников и учителей, сообщил в вечерней оперативной сводке Генштаб ВСУ. Кроме того, в городе Каланчак Херсонской области оккупанты переоборудовали местную больницу под военный госпиталь, куда в течение 27 апреля было завезено большое количество тяжелораненых россиян, говорится в сводке.

Ожидания контрнаступления украинских сил

По данным правительства в Киеве, подготовка к ожидаемому контрнаступлению Украины близится к завершению. Украина "в глобальном смысле" готова к контрнаступлению, войска ждут решения командования, заявил министр обороны Алексей Резников. По его словам, Украина получила "очень современные системы", особенно в части "бронированного кулака". По мнению министра, танки Abrams, прибытие которых ожидается, в этом контрнаступлении поучаствовать не успеют.

В Соединенных Штатах и НАТО уверены в способности украинской армии провести успешную контрнаступательную операцию, полагают аналитики американского Института изучения войны (ISW). В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в альянсе обучили и оснастили более девяти новых украинских бригад, отметив, что уровень подготовки ВСУ позволяет освободить захваченные территории в ходе готовящегося контрнаступления. ISW также приводит слова верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи о том, что США тесно сотрудничают с украинской армией в подготовке плана контрнаступления, включая разработку тактики внезапного нападения.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ожидаемое контрнаступление ВСУ "не следует считать решающей битвой". "Решающая битва - та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Этот вывод можно будет сделать в конце, а не в начале битвы", - пояснил Кулеба на совместном брифинге с главами МИД стран Северной Европы и Балтии.

Владимир Зеленский отдал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному распоряжение отправлять "подавляющее большинство" тыловых военных комиссаров на фронт, а на их места назначать военнослужащих, получивших ранения. Об этом сообщил на брифинге в Киеве министр обороны Украины Алексей Резников.

Поставка вооружений Украине

Украина получила от Дании самоходные артиллерийские установки Caesar, сообщил министр обороны Алексей Резников. По его словам, Дания планировала использовать эти системы для своей армии, но передала их украинской армии из-за "угрозы, которую российская агрессия против Украины представляет для Европы в целом". Копенгаген обещал передать Киеву 19 таких САУ.

Первые шесть из десяти танков Leopard 2A4, которые Испания обязалась поставить Киеву, уже прибыли в Польшу, откуда их по железной дороге отправят в Украину. Об этом, как сообщает издание The Objective, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Еще четыре танка будут переданы украинской стороне после того, как закончится их ремонт.

Поставка до 80 боевых танков Leopard устаревшей версии 1А5 Вооруженным силам Украины начнется в середине года, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) испанской газете La Vanguardia. Он напомнил, что в марте Берлин передал Киеву 18 современных Leopard 2A6 и 40 БМП Marder, "а также другие пакеты военной помощи".

Вильнюс будет настаивать на предоставлении Украине большего количества оружия, боеприпасов, а также истребителей F-16, заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на пресс-конференции в Одессе.

Президенты Чехии и Словакии приехали в Киев

Президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова прибыли в Киев с совместным визитом. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также посетили Бородянку и Бучу - города в Киевской области, ставшие символом жесткого обращения с мирными жителями в ходе российского вторжения в Украину.

По словам Павела, Украина и Чехия подготовили шесть проектов совместного изготовления оружия, боеприпасов и учебных самолетов с возможностью их полного производства на украинской территории. Кроме того, Прага готова предложить Украине поддержку в сферах энергетики, экономики, транспортной инфраструктуры и жилищного хозяйства.

Во время пресс-конференции с президентами Чехии и Словакии в Киеве Зеленский рассказал, что накануне в ходе телефонного разговора с Си Цзиньпином призвал председателя КНР содействовать возвращению на родину украинских детей, депортированных в Россию. По словам украинского лидера, таких детей насчитывается около 20 тысяч и процесс их возвращения в Украину крайне сложен.

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