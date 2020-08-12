"Лукашенко - нелегитимный президент и знает это": евродепутат о санкциях ЕС

Министры иностранных дел Евросоюза соберутся в пятницу, 14 августа, на внеочередном Совете по иностранным делам ЕС. Главы МИД должны, среди прочего, согласовать общие меры ЕС по отношению к властям Беларуси в ответ на проведение выборов президента и жестокое подавление протестов, которые пятые сутки продолжаются по всей стране. Насколько вероятно, что Брюссель вновь введет санкции в отношении президента Александра Лукашенко и его окружения? DW поговорила с Михаэлем Галером (Michael Gahler), депутатом от крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии (ЕНП).

DW: Из Брюсселя до сих пор было слышно очень мало реакций на ситуацию в Беларуси. Как вы объясняете такую пассивность?

Михаэль Галер: Не совсем - было заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля от имени Евросоюза, в котором выборы были однозначно названы несвободными и несправедливыми. В нем же содержалось намерение ЕС проанализировать ситуацию и не исключалось, что могут быть приняты меры, направленные против ответственных за нее.

Михаэль Галер

- Многие наблюдатели задаются вопросом, почему саммит ЕС состоится только в эту пятницу, а не раньше?

- Надо уточнить: это не саммит, а совет министров иностранных дел. И я даже предполагаю, что поводом для встречи была не столько Беларусь, сколько пограничные конфликты между Грецией и Турцией. Но раз уж есть возможность, то и эту тему обсудят.

- ЕС, в итоге, признает выборы в Беларуси и их результаты?

- Я не могу себе этого представить. Мы уверены, что Лукашенко, а главное, люди в Беларуси знают, каков истинный результат голосования. Эти выборы выиграла Тихановская, судя по всем тем данным, которыми мы располагаем, прежде всего по поступающим цифрам с избирательных участков. Реальные результаты уже есть по более чем сотне участков (всего 250. - Ред.). И я думаю, что остальные настоящие цифры еще станут известны. На избирательных участках за границей мы видим, что послы не стали подделывать их, и опубликовали совершенно однозначные результаты.

Виктор Орбан считается противником санкций против Лукашенко и его окружения

- Сумеет ли ЕС в пятницу принять санкции против режима Лукашенко или ему воспрепятствует венгерский лидер Виктор Орбан?

- Не могу вообразить, что Виктор Орбан решится на политическое сближение с Лукашенко. Наверняка это не одобрят ни жители Венгрии, ни его избиратели из партии "ФИДЕС". Да и причин у него для такого сближения нет. Что касается встречи завтра, то это неформальная встреча. В любом случае, никаких официальных решений завтра принято не будет, - это та информация, которой я располагаю. Но я надеюсь, по крайней мере будет озвучено, что в скором времени будут приняты решения и в каком направлении.

С моей точки зрения, обязательно должны быть введены санкции в отношении ответственных. В 2010 году тоже были протесты, при этом и близко не такого масштаба. Но уже тогда Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и 170 человек - тех, кто имеет выгоду от режима Лукашенко. В 2016 году эти санкции были сняты, потому что у нас было ощущение, что постепенно страна становится на путь либерализации. Чтобы поддержать ее и взять на себя обязательства вести диалог, мы их отменили. Диалог состоялся. Но то, что происходило в связи с выборами, совершенно неприемлемо. Это же сталинистские методы, давайте говорить прямо.

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Так что мы вынуждены, исходя из собственных ценностей и принципов, держаться однажды взятого политического курса. Мы должны принять меры против виновных: это Лукашенко во главе государства, руководительница ЦИКа и вся ее команда, это все те, кто по иерархической лестнице исполняли приказы, вплоть до руководства районов. Это все те силовики, которые продемонстрировали крайнюю степень жестокости по отношению к демонстрантам, а также те, кто несет ответственность за гибель человека в следственном изоляторе.

- Санкции - это одно, стратегия - другое. Как вы считаете, делает ли ЕС ставку на то, что Лукашенко сумеет остаться у власти, не стесняясь открытого насилия, или Брюссель готовится к тому, что его режим в кратко- или среднесрочной перспективе рухнет?

- Мы как депутаты Европарламента уже определились - те, кто скоро выйдут из отпуска, тоже сделают это скоро. Мы как Европейская народная партия уже озвучили свою позицию: мы не собираемся мириться с этим. Пути назад к обычным отношениям быть не может. Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти, пока не поздно. Забастовки, похоже, постепенно охватывают все больше предприятий. Многие культурные деятели выразили свой протест, включая сотрудников государственных СМИ. Он в такой степени перегнул палку, что даже близкие к системе силы не хотят с ней ассоциироваться.

Мы должны составить длинный список людей, которые не будут получать визу и чьи средства в ЕС будут заморожены. И мы должны подбодрить гражданское общество в Беларуси продолжать идти тем путем, который оно выбрало. А те немногие средства, которые у нас в бюджете предусмотрены для Беларуси, порядка 30 миллионов - это не те деньги, которыми можно напугать режим - мы должны использовать напрямую для поддержки демократии и гражданского общества.

- Вопрос, который возникает каждый раз в свете отношений ЕС и Беларуси: боится ли ЕС жестких действий в отношении режима Лукашенко, чтобы не подтолкнуть его в руки Кремля?

- Ситуацию в Беларуси нельзя сравнивать с украинской. Для обеих сторон это не геополитический вопрос. В отличие от двух Майданов, в Беларуси люди не размахивают европейскими флагами. Они держат бело-красно-белые белорусские флаги. Они хотят остаться независимыми, они хотят демократии. А Путин в своем поздравлении - не без порции яда - дал понять, что ждет выполнения согласованной повестки - сближения между Россией и Беларусью. Если бы все было, как он хочет, то уже бы произошло некое объединение. Но только этого даже Лукашенко не хочет. А мы хотим, чтобы воля белорусского народа была услышана невзирая на то, чего хочет Россия. Все в Беларуси хотят оставаться независимыми - неважно, поддерживаем мы их или нет.

- Ваша коллега из фракции "Зеленых" Виола фон Крамон (Viola von Cramon) предлагает помочь организовать Лукашенко побег за границу, чтобы обеспечить свободные выборы в стране. Вы как относитесь к этому предложению?

- Помочь сбежать? Да я бы каждый день его подталкивал к тому, чтобы он отказался от своих полномочий, а если он решит и страну покинуть, то тем лучше для Беларуси. Наша помощь ему не нужна, если он полетит в Москву, как в свое время Янукович. Это касается технической стороны. А политически он больше не легитимен, выборы выиграла Тихановская. Он это знает, мы знаем, и люди знают. Так что пусть сделает выводы.

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