День защитников Украины и другие события 233-го дня войны

Украина отметила День защитников и защитниц страны, освободив на данный момент 1620 своих населенных пунктов. ЕС выделит ей еще 500 млн евро на оружие. Путин пообещал закончить мобилизацию через две недели.

На 232-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в четверг, 13 октября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Украина отметила День защитников и защитниц

В Украине 14 октября отметили День защитников и защитниц страны. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил сограждан с этим праздником, подчеркнув, что Украина "похоронила миф о непобедимости русской армии". Президент страны Владимир Зеленский в свою очередь заявил: “Мы можем своей победой обеспечить то, за что боролись поколения до нас. Мы можем гарантировать на поколения вперед свободу для всех украинцев во всех уголках нашей страны. Верю, что мы это сделаем. Весь народ встал на защиту государства".

Украинская армия освободила уже 1620 населенных пунктов страны от российской оккупации, сообщил замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко. Согласно приведенным им данным, в Херсонской области под контроль Украины перешло 75 населенных пунктов, всего на Херсонском направлении к 9 октября ВСУ освободили более 1170 квадратных километров территории.

Между тем РФ продолжила обстрелы территории Украины. Ночью ракетным ударам подверглись Днепропетровская область и Запорожье, днем - Харьковская область. По сообщениям местных властей, пострадавших нет. В Запорожье были повреждены несколько объектов инфраструктуры.

Запад увеличивает помощь ВСУ

Страны ЕС единогласно одобрили создание миссии Евросоюза по подготовке украинских военнослужащих (EU Military Assistance Mission - EUMAM). По плану, миссия должна будет проработать два года и подготовить 15 тысяч украинских военных, для чего будут созданы учебные центры в ФРГ и Польше. Уже в ближайшие месяцы в Германии должны будут начать обучение до 5000 солдат украинской армии.

Евросоюз также намерен выделить еще 500 млн евро на приобретение оружия для Украины. Соответствующий план одобрили постпреды стран ЕС при Еврокомиссии. До сих пор Евросоюз пять раз выделял по 500 млн. евро на военную помощь Украине. Как сообщили в Брюсселе, этими средствами будет финансироваться приобретение как оружия, так и снаряжения, медикаментов и топлива. Деньги выделят из Европейского фонда мира, созданного в 2021 году, в том числе для помощи армиям стран-партнеров.

Другие европейские страны тоже продолжают помогать. Испания отправила Украине зенитно-ракетных комплекса противовоздушной обороны Hawk. Литва отремонтировала находящиеся на вооружении ВСУ самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000, поврежденные в результате боев. Эти САУ Украине передала Германия. США пообещали уже в ближайшие дн передать ВСУ боеприпасы и транспортные средства на 725 млн долларов. Кроме того, Украина в октябре получит несколько зенитно-ракетных комплексов NASAMS для усиления ПВО страны, сообщил министр обороны Алексей Резников.

Маск не хочет платить за Starlink для Украины

Компания Илона Маска SpaceX предложила Пентагону взять финансирование использования Украиной системы Starlink на себя, поскольку SpaceX уже "не в состоянии" нести эти расходы. До конца года они, по оценке SpaceX, составят 120 млн долларов. На сегодняшний день SpaceX передала Украине около 20 тысяч единиц Starlink. Сам Илон Маск сообщил ранее, что операция уже обошлась его компании в 80 млн долларов.

Главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что Украина "найдет решение", чтобы система Starlink продолжала работу на территории страны. Подоляк напомнил, что Маск, обеспечив ВСУ спутниковым интернетом, помог Украине выстоять в критические моменты войны, и выразил надежду, что до конца переговоров "компания обеспечит стабильную связь".

Путин пообещал закончить мобилизацию через две недели

Владимир Путин заявил, что мобилизация в РФ будет завершена "примерно" через две недели. По его словам, уже мобилизовано 222 тысячи человек из предполагаемых 300 тысяч. "Эта работа уже заканчивается. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - цитирует ТАСС слова Путина на пресс-конференции в Астане 14 октября.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга рассказывают о массовых облавах военкоматов. Мужчин останавливают на выходе из дома, у ТЦ и станций метро. "Не надо бояться ходить по Москве. Надо задать вопрос Генпрокуратуре", - так на вопрос об облавах ответил Дмитрий Песков.

Тем временем российская армия продолжает тактическое наступление в направлении центра города Бахмут в Донецкой области. Разведка Великобритании отмечает, что подразделения ВС РФ во главе с ЧВК Вагнера добились некоторых локальных успехов в этом регионе. В Лондоне полагают, что Москва рассматривает захват Бахмута как подготовку к наступлению в направлении Краматорска и Славянска. Продвижению группировки российских войск в центральном Донбассе сильно мешает давление ВСУ на северном и южном флангах, а также острая нехватка боеприпасов и живой силы, сообщает британская разведка.

Белгород частично обесточил пожар на подстанции

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что движение поездов в регионе было временно приостановлено в "из-за обломков ракет, упавших недалеко от железнодорожных путей" в районе Новооскольского округа.

Вечером же сообщалось о пожаре на подстанции в Белгороде, из-за которого город оказался частично обесточен. Гладков подтвердил, что подстанция попала под обстрел и пообещал быстро переключить потребителей на резервный источник питания. Он также объявил во всех школах области внеочередные каникулы с понедельника.

В Беларуси за день сменилось три режима

О введении в Беларуси режима "контртеррористической операции" сообщил в интервью газете "Известия", опубликованном 14 октября, глава МИД страны Владимир Макей. Он обосновал это решение информацией "о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси".

Позже в тот же день КГБ Беларуси отменил режим "контртеррористической операции", но затем находившийся в Казахстане Александр Лукашенко объявил о введении режима повышенной террористической опасности. "Начали процедуры развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется частями Российской Федерации", - заявил он.

Ранее оппозиционные белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко принял принципиальное решение провести в стране скрытую мобилизацию для увеличения укомплектованности боевых частей. 10 октября правитель Беларуси сообщил, что РБ и РФ развернут совместную региональную группировку войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства". При этом Лукашенко обвинил Украину в подготовке к нападению на Беларусь.

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