 День прав человека: в Берлине подвели неутешительный итог | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 10.12.2021

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Германия

День прав человека: в Берлине подвели неутешительный итог

На онлайн конференции в МИД ФРГ говорили о все более тревожной ситуации с соблюдением прав человека - не только в странах с авторитарными режимами, но и в государствах Евроcоюза.

Всеобщая декларация прав человека на немецком языке

Всеобщая декларация прав человека

"Хотелось бы, чтобы мы приближались к соблюдению принципов, сформулированных 73 года назад во Всеобщей декларации прав человека. Но то, что стало заметно в последние годы, это зачастую противоположная тенденция", - заявила уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) на онлайн конференции в МИД Германии.

Конференция была приурочена к Дню прав человека, который ежегодно отмечается 10 декабря. В этот день 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

Мир все дальше от Всеобщей декларации прав человека

"Ситуация с правами человека на международном уровне и во многих отдельных странах, - по наблюдениям Кофлер, - развивается в сторону, противоположную от стремления соблюдать положения этой декларации - в сторону автократических систем, отказывающим своим гражданам в политическом участии и не ориентированным на потребности людей".

Все больший нажим на гражданское общество, все меньшее пространство, в котором можно свободно высказываться, перечисляла уполномоченная, указав также на связь спорта и прав человека - от условий труда на строительстве спортивных объектов до соблюдения прав человека в странах-организаторах спортивных мероприятий: "Так много тем, при анализе которых мы прекрасно понимаем, что не достигли поставленных 73 года назад целей, в том числе, и у нас".

Как строить диалог с авторитарными режимами?

Как вести себя с авторитарными режимами? Как строить с ними отношения? Как затрагивать правозащитную тематику? У Бербель Кофлер нет готовых ответов на такие вопросы, которые ей задавали из онлайн-аудитории.

Бербель Кофлер

Бербель Кофлер

"Поддерживать контакты и вести диалог следует со всеми без исключения странами, это ясно, в этом суть дипломатии, - заметила она. - Ведь не продвинуться в вопросе прав человека, если прервать контакт, сказав, что я, мол, больше не хочу иметь с тобой никакого дела. Вопрос в том, как соблюсти баланс, какие проекты можно делать сообща, какие связи развивать. Удастся ли при этом укрепить и приобщить гражданское общество в таких странах и не ограничиваться только обменом мнениями на правительственном уровне".

Пример - Китай. Как вести себя с такой все более уверенной в себе страной, риторически спрашивает Бербель Кофлер, проводящей все более агрессивную внешнюю политику? По ее мнению, необходимы более согласованный подход европейских стран, общеевропейская стратегия отношений с Китаем. В прошлом, считает уполномоченная по правам человека, европейские страны допустили много ошибок, оказавшись в сильной экономической зависимости от Китая.

Антилиберальные тенденции в Евросоюзе

Но возможна ли сейчас согласованная стратегия европейских стран в правозащитной тематике? Штеффен Ангенендт (Steffen Angenendt) из берлинского Фонда науки и политики (SWP) обратил в этой связи внимание на ситуацию в самом Евросоюзе, "где некоторые страны-члены сами проводят все более жесткую внутреннюю политику и во многих отношениях все более обращены внутрь самих себя".

Штеффен Ангенендт

Штеффен Ангенендт

И как в таком случае выдвигать в ЕС инициативы, спрашивает он, направленные на улучшение ситуации с правами человека? К числу все более антилиберальных тенденций во внешней политике ЕС Ангенендт относит, в частности, подходы некоторых европейских стран к проблеме миграции и беженцев.

Эксперт напомнил, что и Европейская конвенция о защите прав человека, и Женевская конвенция по беженцам запрещают высылку ищущих убежище в страны, в которых им грозят репрессии или пытки. Это положение, считает Штеффен Ангенендт, распространяется и на мигрантов. "К сожалению, теперь и многие европейские государства все чаще нарушают этот принцип", - констатировал он, напомнив о так называемых "пушбеках" (незаконных вытеснениях беженцев из страны), которые практиковались в Греции, Хорватии и в последнее время в Польше.

Эвакуация из Кабула: Берлин мог сделать больше  

Критиковали в этой связи участники конференции и политику прежнего немецкого правительства. Так, бывшая руководитель отделения Amnesty International в ФРГ, а теперь шеф берлинского бюро Фонда "Открытое общество" (Open Society Foundations) Селмин Калискан (Selmin Caliskan) считает, что Берлин мог бы сделать намного больше для эвакуации из Афганистана правозащитников и сотрудников немецких организаций из числа местного населения.

"Не столько государство занимается спасением этих лиц, сколько неправительственные организации с помощью частных пожертвований стараются спасти и вывезти из Афганистана находящихся под угрозой людей вместе с их семьями", - посетовала Калискан и призвала новое правительство Германии расширить список афганцев, которым предоставляется убежище в ФРГ.

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    Автор: Елена Барышева


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