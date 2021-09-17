День народного единства в Беларуси под контролем властей
В День народного единства, который впервые отмечают в этом году, в Минске и регионах прошли различные мероприятия. Но эксперты считают, что новый праздник не решит проблему политического кризиса в Беларуси.
День народного единства 17 сентября 2021 года отмечался в Беларуси впервые. И хотя эта дата отсылает к событиям 1939 года, когда советская армия вступила в Польшу и присоединила Западную Беларусь к БССР, идея создания нового праздника у властей возникла только после массовых и продолжительных протестов по итогам президентских выборов прошлого года. Александр Лукашенко даже объявил весь 2021 год Годом народного единства "с целью консолидации общества, сплочения народа на основе идей суверенитета и независимости страны".
День народного единства не стал выходным днем
День народного единства хоть и стал новым государственным праздником, но власти страны решили не делать его выходным днем, поэтому для большинства белорусов он прошел как обычно. Минск к новому празднику тоже сильно не украшали: только на площади Независимости появились огромные звезды голубого цвета с государственными флагами (правда, 17 сентября их уже не было, возможно, из-за непогоды), а баннеры и плакаты про Год народного единства появились по всей стране еще в начала года.
Поздравления с новым праздником в большинстве произносили чиновники. Александр Лукашенко напомнил о "гибридной войне, развязанной сегодня против государства", депутат парламента Олег Гайдукевич в фейсбуке поздравил "с днем, когда наши деды и прадеды объединили страну", а спикер Совета республики Наталья Кочанова заявила, что "этот праздник войдет в календарь праздничных дат как один из основных".
Патриотические выставки, спортивные марафоны, акции у мемориалов
В честь нового праздника в Минске и регионах Беларуси прошли различные мероприятия с патриотической направленностью, однако такими массовыми, как на День города или День независимости, они не стали. Как сообщает "БелТА", в школах университетах, библиотеках и на предприятиях проходили различные выставки, творческие конкурсы и диалоговые площадки. Например, в минском парке Челюскинцев расположилась выставка конкурса фоторабот "Беларусь - это мы!".
В основном празднования единства организовывали возле мемориалов, связанных с событиями Великой отечественной войны. В столице школьники несли Вахту Памяти возле вечного огня на площади Победы, на площадке у стелы "Минск - город-герой" прошла детско-молодежная акция "Мы едины", в Бресте открыли мемориальную доску на месте захоронения солдат советской армии, погибших в 1939 году, в Гродненской области возложили цветы на военном кладбище.
В праздничные мероприятия активно вовлекали школьников и молодежь. Например, в Бобруйске прошел кулинарный челлендж, на котором школьники с помощью помидоров, огурцов и крабовых палочек делали бутерброды в виде официального флага Беларуси.
Народное единство под контролем властей
Впрочем, у белорусских независимых экспертов новый праздник вызывает много вопросов, причем уже даже в выборе даты 17 сентября. "В мировой истории это довольно противоречивое событие, да и в Беларуси согласия насчет этой даты нет, про нее вообще не знают", - комментирует для DW независимый социолог Филипп Биканов. Он ссылается на недавнее исследование Chatham House, которое указывает, что лишь 18 процентов городского населения страны вообще знает, что случилось в этот день.
По словам Биканова, необходимость в народном единстве может возникнуть даже в демократических странах в ответ на внешнюю угрозу - войну, эпидемию - и тогда разные политические группы находят компромисс, объединяются, чтобы решить эту важную проблему. Однако нужно понимать, что в Беларуси эту концепцию сейчас формируют власти, а значит могут ей манипулировать по собственному усмотрению, например, исключив в нее тех, кто якобы не хочет объединяться.
"В Беларуси очевидно политический кризис разорвал страну на непримиримые части на ценностном уровне - есть сторонники власти и сторонники перемен. Но так как власть крепко в руках тех, кто за Лукашенко, а оппоненты выдавлены или молчат, то именно у сторонников власти есть полный контроль за тем, что такое народное единство. Они пытаются показать, что кризис преодолен и есть единство", - считает Филипп Биканов.
Со стороны протестующих в РБ не раз звучали призывы к диалогу с властью
Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и экс-дипломат Павел Слюнькин, в свою очередь, говорит, что в глазах властей единство уже есть. "На выборах у власти 80%. Те, кто не поддержал и высказывался против, одумался, а остальные враги, и с врагами мы не объединяемся. Объединяться сейчас можно только вокруг фигуры Лукашенко, а единство - проявление публичной поддержки, лояльности или хотя бы молчания", - полагает эксперт.
Ко Дню народного единства выпустили 13 политзаключенных
Накануне Дня народного единства в Беларуси ходили слухи, что для демонстрации единства Александр Лукашенко помилует часть политзаключенных по списку Юрия Воскресенского, в который входили около 150 человек. Это действительно случилось, вот только помилование получили лишь 13 человек, среди которых нет известных активистов или общественных деятелей. Причем некоторым из них просто изменили наказание на менее тяжкое.
Павел Слюнькин считает, что масштабного помилования не случилось из-за того, что власть не готова отказаться от репрессий и понимает, что контроль над ситуацией возможен только благодаря страху. "Кроме того, это был бы не очень красивый сигнал ЕС, мол, власти уступают, а значит, санкции работают. И сторонники Лукашенко такое решение тоже не поняли бы", - говорит эксперт и добавляет, что это может быть пробным шагом для проверки реакции общества и Запада.
Единство - это не дата в календаре, а "уступки и компромисс"
В целом, как говорят эксперты, после того, что произошло в Беларуси в прошлом году и что продолжает происходить сейчас, народное единство с помощью подобных праздников не достичь. "Никакая дата в календаре не способна примирить враждующих, если перед этим не было шагов, направленных на примирение", - отмечает Слюнькин.
Социолог Биканов считает, что единства можно достичь только путем компромисса и взаимных уступок. "Со стороны протестующих с самого начала звучали предложения о переговорах и диалоге, но власти не хотят идти на компромисс. Для того чтобы народное единство было достигнуто, нужно, чтобы это желание переговоров появилось, и тогда придется искать компромиссное решение, которые бы всех удовлетворяло", - говорит Филипп Биканов.
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Автор: Янина Мороз
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