Можно ли остановить эрозию демократии в мире?

За 20 лет среди развивающихся и стран с переходной экономикой стало больше авторитарных. Но, как показывает "Индекс трансформации" фонда Бертельсмана, есть и обратная тенденция.

"Качество демократии в развивающихся странах и странах с переходной экономикой в минувшие 20 лет постоянно ухудшалось. На сегодняшний день 63 демократиям противостоит большинство в 74 автократии", - констатируют эксперты немецкого Фонда имени Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung) в только что опубликованном "Индексе трансформации" (BTI), в котором раз в два года оценивается внутриполитическая ситуация в 137 государствах мира.

Тем не менее, неизбежной эрозию демократии в мире они не считают. Повод для надежды им дают примеры Бразилии и Польши, где на выборах победили демократические силы.

Выхолащивание демократии - путь в авторитаризм

В 2006 году, когда Фонд Бертельсмана впервые составил свой индекс, ситуация с демократией в странах, входящих в список, была существенно лучше. Теперь в трети из них возможности граждан на политическое участие ограничены, как никогда прежде.

Только за последние два года в 25 странах выборы были менее свободными и честными, чем раньше, в 32 государствах меньше соблюдались права граждан на проведение собраний и создание объединений, в 39 - все сильнее нарушались свобода слова и прессы. Итогом такого систематического выхолащивания демократии, указывают авторы "Индекса трансформации", во многих странах, в частности, в Бангладеш, Мозамбике и Турции, стала все более автократическая система правления.

Президенты Турции и России Эрдоган и Путин в Сочи, в сентябре 2023 года Фото: Sergei Guneev/Sputnik/REUTERS

Для противодействия эрозии демократии, напоминают они, необходимы сильные контрольные инстанции: суды, парламенты, средства массовой информации. "Свободные, пусть и ограниченно справедливые выборы, - говорится в "Индексе трансформации", - стали началом перемен в некоторых государствах Восточной и Юго-Восточной Европы, таких как Молдова, Северная Македония, Польша, Словения и Чехия, а также латиноамериканских Бразилии, Гватемале и Гондурасе".

Гражданское общество - последний бастион защиты демократии

"Авторитарные тенденции могут быть остановлены на избирательных участках, - уверен эксперт Фонда Бертельсмана Хауке Хартман (Hauke Hartmann). - Для этого нужна мобилизация гражданского общества перед выборами и возвращение к правовой государственности после них".

Хауке Хартман Фото: Bertelsmann Stiftung

На роль сильного гражданского общества Фонд Бертельсмана обращает особое внимание, называя его "порой последним бастионом защиты демократии". Так, в Бразилии, Кении и Замбии благодаря нажиму гражданского общества в содействии с конституционными судами удалось провести честные выборы и не дать подтасовать из результаты. В Польше и Шри Ланке в результате мобилизации гражданского общества люди отстояли свои гражданские и социальные права.

"Эти примеры показывают, что для успешного противодействия авторитарным тенденциям необходимо соединение давления улицы с институциональным контролем над необузданностью исполнительной власти, - говорится в "Индексе трансформации". - Развитие и защита этих сил и институтов - лучший способ укрепить демократию".

Насколько эффективны автократии?

Авторитарные правители часто утверждают, что их системы правления более эффективны, чем демократические, поскольку политические решения они могут принимать и воплощать в жизнь без длительных процедур согласования.

"Индекс трансформации" Фонда Бертельсмана доказывает, что это не так: в списке стран с самыми неэффективными правительствами - 45 дезорганизованных и коррумпированных режимов - от Камбоджи до Зимбабве и Венесуэлы, во главе которых почти сплошь и рядом авторитарные правители. Эффективно управляемые автократии это, скорее, исключение.

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