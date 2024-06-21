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Шпионаж: в ФРГ арестованы граждане РФ, Армении и Украины

Кирилл Шестаков
21 июня 2024 г.

Граждан Украины, Армении и России обвиняют в агентурной работе на иностранную спецслужбу. Прибыв в ФРГ, они собирали информацию о находящемся здесь "человеке из Украины", сообщили власти.

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Здание офиса Генерального прокурора при Верховном суде Германии в Карлсруэ
Здание офиса Генерального прокурора при Верховном суде Германии в КарлсруэФото: Uli Deck/dpa

В Германии арестованы три гражданина Украины, Армении и России, подозреваемые в агентурной деятельности в пользу иностранной спецслужбы. Об этом сообщило в пятницу, 21 июня, ведомство Генерального прокурора (GBA) при Федеральной судебной палате. На разведку какого именно государства работали задержанные, не уточняется.

В сообщении указано, что украинец Роберт А., армянин Вардгес И. и россиянин Арман С. были задержаны 19 июня во Франкфурте-на-Майне сотрудниками ведомства по уголовным делам федеральной земли Гессен, спустя сутки их доставили к следственному судье Федеральной судебной палаты, который выдал ордеры на арест всех троих и поручил исполнить их.

Обвиняемые прибыли по поручению иностранной разведслужбы в Германию для сбора "информации о находящемся здесь человеке из Украины", в день задержания они следили за кафе во Франкфурте-на-Майне, в которое должен был прийти этот человек, уточняется в сообщении ведомства Генерального прокурора ФРГ.

Der Spiegel: Вероятные агенты договорились с объектом слежки о встрече в кафе

В свою очередь еженедельник Der Spiegel со ссылкой на "службы безопасности" пишет, что предполагаемые агенты договорились с "человеком из Украины" о встрече во франкфуртском кафе, но тот заподозрил, что на него может быть совершено покушение, и уведомил о случившемся полицию. По данным Der Spiegel, этот человек "на своей родине воевал против россиян". Следствие не исключает, что все трое арестованных, один из которых "лишь совсем недавно прибыл в Германию", действовали под вымышленными именами и фамилиями.

Немецкие СМИ: Россия адаптирует методы шпионажа в Германии

За время полномасштабной войны России в Украине страны ЕС выслали около 500 российских шпионов, а в Германии были закрыты четыре консульства РФ. Однако Россия перестроила методы шпионажа, сделав ставку на современные технологии и "выездных агентов", говорится в совместном расследовании немецких СМИ NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung, опубликованном 7 апреля.

В расследовании немецких СМИ отмечается, что в последние два года операции РФ стали заметно более грубыми: агенты принимают в расчет, что могут попасться. В качестве примера приводят публикацию прокремлевскими СМИ 1 марта прослушки разговора немецких офицеров о TAURUS, вызвавшую скандал в Германии.

 

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