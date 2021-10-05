Делегация США провела переговоры с талибами в Дохе

Переговоры делегации США с высокопоставленными представителями радикального исламистского движения "Талибан", состоявшиеся в столице Катара Дохе 9 и 10 октября, были "открытыми и профессиональными". Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США вечером в воскресенье, 10 октября. Это были первые подобные переговоры, состоявшиеся в формате личной встречи.

По информации Вашингтона, основными темами обсуждения были проблемы безопасности, борьба с терроризмом, а также предоставление гражданам США, Афганистана и других государств возможности безопасно покинуть страну.

О чем представители США говорили с талибами

Кроме того, на встрече обсуждались права человека, в том числе важность полноценного участия девочек и женщин в общественной жизни в Афганистане, а также предоставление США гуманитарной помощи непосредственно населению страны, указали в Госдепе. "Обсуждения прошли в открытой и профессиональной манере, причем делегация США подчеркнула, что суждение в отношении "Талибана" будет выноситься на основании дел, а не слов", - говорится в пресс-релизе, обнародованном Вашингтоном по итогам встречи.

Встреча делегации США с представителями "Талибана" 9 и 10 октября в Дохе стала первой после вывода войск из Афганистана. В преддверии этих переговоров в Госдепе подчеркнули, что эта встреча не означает признания власти талибов со стороны США.

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