Россия решила пригласить талибов в Москву

Министерство иностранных дел России отправит радикальному исламистскому движению "Талибан" приглашение на заседание так называемого московского формата по Афганистану, которое запланировано на 20 октября в Москве. Эту информацию подтвердил журналистам в четверг, 7 октября, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Кто именно возглавит делегацию талибов, Кабулов не уточнил.



На вопрос, собирается ли Россия оказывать Афганистану гуманитарную помощь, Замир Кабулов ответил, что "сроки поставки прорабатываются" и что "принципиальное решение принято", сообщает агентство AFP. Ранее представитель "Талибана" Забиулла Муджахид сообщил о намерении этого движения развивать отношения с Россией на высоком уровне. Талибы уже посещали Москву, последний раз - в начале июля текущего года. Кроме того они приезжали в Россию минувшей зимой.

Что такое "московский формат"



"Московский формат" был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. Ожидается, что главной темой встречи в Москве станет восстановление Афганистана после прихода талибов к власти.



В начале 2021 года президент США Джо Байден объявил о завершении вывода войск из Афганистана. Уход международных сил привел к мощному наступлению талибов. Взяв почти беспрепятственно все крупные города в Афганистане, боевики "Талибана" 15 августа взяли Кабул и вновь захватили власть в стране.

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