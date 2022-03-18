Дефицит сахара в России, или Новые происки "пятой колонны"?

Из-за денег или ради россиян? Какие фирмы из ФРГ продолжают бизнес в РФ

Bayer, Fresenius, Stada, Henkel, Metro не последовали примеру многих немецких фирм и остаются на российском рынке. С чем это связано и как они объясняют свое решение?