Дефицит сахара в России, или Новые происки "пятой колонны"?

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Ажиотажный спрос на сахар в России привел к исчезновению этого продукта с полок магазинов. У российских властей, вероятно, уже готов ответ на вопрос "Кто виноват?"
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