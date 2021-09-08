Дания хочет ужесточить условия выплаты пособий мигрантам

Дания хочет увязать выплату мигрантам госпомощи с их трудоустройством. Соответствующее заявление сделала во вторник, 7 сентября, премьер-министр страны Метте Фредериксен.
"Мы хотим ввести новый рабочий подход, при котором необходимо вносить свой вклад и приносить пользу", - заявила глава кабинета. Если мигранты и беженцы "не смогут трудоустроиться на постоянной основе, им придется работать для получения пособий", подчеркнула она.
Как уточнило агентство AFP, на первоначальном этапе нововведения коснутся тех, кто в течение трех-четырех лет получал госпособия, не имеет определенного уровня школьного образования и знаний датского языка. Для них будет предусмотрена занятость не менее 37 часов в неделю.
Сбор окурков или пластикового мусора на пляже
Речь может идти о "работе на пляже со сбором окурков или пластика" или о "помощи в решении различных задач в фирме", отметил министр занятости Петер Хуммельгор. "Самое главное для нас - чтобы люди выходили из дома", - добавил он.
Члены кабинета считают, что данная мера поможет мигрантам и беженцам в интеграции. "Слишком долго мы многим оказывали медвежью услугу, ничего от них не требуя", - подчеркнула Фредериксен, председательствующая в Социал-демократической партии Дании.
Правительство в свою очередь указало на низкий уровень занятости среди проживающих в стране женщин из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Турции.
Инициативу должен одобрить парламент
Планы социал-демократического правительства еще должны быть одобрены однопалатным парламентом - Фолькетингом. До сих пор критика исходила, в основном, от политических сил левой направленности. "Боюсь, что это приведет к спонсируемому государством социальному демпингу", - заявила представитель Единого списка - "Красно-зеленого" альянса Май Вилладсен.
В течение многих лет Дания проводит крайне жесткую миграционную политику. Правительство поставило цель сократить число соискателей убежища до нуля, напомнило AFP.
Спорный закон о приеме беженцев
В июне парламент Дании одобрил закон, касающийся приема беженцев и мигрантов и вызывавший неоднозначную реакцию в Европейском Союзе и структурах ООН. В поддержку нововведения проголосовали 70 депутатов, среди которых было особенно много представителей ультраправых сил, против были 24 парламентария. Закон предполагал, что иностранцы после подачи заявления об убежище должны быть перенаправлены в центр приема беженцев, находящийся за пределами ЕС. Исключения возможны только в небольшом числе случаев, например при наличии тяжелых заболеваний.
В мае 2016 года датский парламент ужесточил миграционное законодательство. Согласно реформе, у беженцев, прибывших в страну, должны забирать наличные деньги и драгоценности, стоимость которых превышает 10 тысяч крон (1340 евро). На эти средства финансируют пребывание мигрантов в Дании.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балканский маршрут"
До сих пор основной маршрут беженцев в Западную Европу проходил через балканские страны - Македонию, Сербию и Хорватию. Этот путь оказался окончательно перекрыт в конце февраля, когда македонские пограничники перестали пропускать беженцев, находящихся на территории Греции. В данный момент на границе Греции с Македонией скопилось несколько тысяч мигрантов.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Договор с Турцией: эффективность под вопросом
Договоренность ЕС с Анкарой предусматривает возвращение в Турцию беженцев, которые нелегально добираются до Греции. Однако это не остановит потоки мигрантов, полагают эксперты. Все популярнее становятся альтернативные маршруты - к примеру, через Италию и Албанию.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Италию
Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Албанию
Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Болгарию
Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Румынию
Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Арктический маршрут"
С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балтийский маршрут"
В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.
Автор: Александра Ёлкина