 Дания хочет ужесточить условия выплаты пособий мигрантам | Новости из Германии о Европе | DW | 08.09.2021

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Европа

Дания хочет ужесточить условия выплаты пособий мигрантам

По словам премьера Дании, если мигранты и беженцы "не смогут трудоустроиться на постоянной основе, им придется работать для получения пособий".

Группа беженцев на вокзале в Дании

Группа беженцев на вокзале в Дании (фото из архива)

Дания хочет увязать выплату мигрантам госпомощи с их трудоустройством. Соответствующее заявление сделала во вторник, 7 сентября, премьер-министр страны Метте Фредериксен.

"Мы хотим ввести новый рабочий подход, при котором необходимо вносить свой вклад и приносить пользу", - заявила глава кабинета. Если мигранты и беженцы "не смогут трудоустроиться на постоянной основе, им придется работать для получения пособий", подчеркнула она.

Как уточнило агентство AFP, на первоначальном этапе нововведения коснутся тех, кто в течение трех-четырех лет получал госпособия, не имеет определенного уровня школьного образования и знаний датского языка. Для них будет предусмотрена занятость не менее 37 часов в неделю.

Сбор окурков или пластикового мусора на пляже

Речь может идти о "работе на пляже со сбором окурков или пластика" или о "помощи в решении различных задач в фирме", отметил министр занятости Петер Хуммельгор. "Самое главное для нас - чтобы люди выходили из дома", - добавил он.

Члены кабинета считают, что данная мера поможет мигрантам и беженцам в интеграции. "Слишком долго мы многим оказывали медвежью услугу, ничего от них не требуя", - подчеркнула Фредериксен, председательствующая в Социал-демократической партии Дании.

Правительство в свою очередь указало на низкий уровень занятости среди проживающих в стране женщин из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Турции.

Инициативу должен одобрить парламент

Планы социал-демократического правительства еще должны быть одобрены однопалатным парламентом - Фолькетингом. До сих пор критика исходила, в основном, от политических сил левой направленности. "Боюсь, что это приведет к спонсируемому государством социальному демпингу", - заявила представитель Единого списка - "Красно-зеленого" альянса Май Вилладсен.

В течение многих лет Дания проводит крайне жесткую миграционную политику. Правительство поставило цель сократить число соискателей убежища до нуля, напомнило AFP.

Спорный закон о приеме беженцев

В июне парламент Дании одобрил закон, касающийся приема беженцев и мигрантов и вызывавший неоднозначную реакцию в Европейском Союзе и структурах ООН. В поддержку нововведения проголосовали 70 депутатов, среди которых было особенно много представителей ультраправых сил, против были 24 парламентария. Закон предполагал, что иностранцы после подачи заявления об убежище должны быть перенаправлены в центр приема беженцев, находящийся за пределами ЕС. Исключения возможны только в небольшом числе случаев, например при наличии тяжелых заболеваний.

В мае 2016 года датский парламент ужесточил миграционное законодательство. Согласно реформе, у беженцев, прибывших в страну, должны забирать наличные деньги и драгоценности, стоимость которых превышает 10 тысяч крон (1340 евро). На эти средства финансируют пребывание мигрантов в Дании.

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    Автор: Александра Ёлкина


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