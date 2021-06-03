Парламент Дании одобрил спорный закон о приеме беженцев

Парламент Дании одобрил закон, касающийся приема беженцев и мигрантов и вызывающий неоднозначную реакцию в Европейском Союзе и структурах ООН. В его поддержку проголосовали в четверг, 3 июня, 70 депутатов, среди которых было особенно много представителей ультраправых сил, против были 24 парламентария.

Закон предполагает, что иностранцы после подачи заявления об убежище должны быть перенаправлены в центр приема беженцев, находящийся за пределами ЕС. Исключения возможны только в небольшом числе случаев, например при наличии тяжелых заболеваний.

Пребывание в подобном учреждении предусмотрено на период рассмотрения заявки. Переговоры о размещении таких центров Дания сейчас ведет с третьими странами. Если те согласятся, можно будет говорить о конкретной законоприменительной практике. Финансировать центры будет Копенгаген, координировать их работу предстоит государствам, где они будут находиться. Если в убежище будет отказано, мигранту или беженцу предпишут незамедлительно покинуть третью страну.

Дания ведет переговоры с Эфиопией, Египтом и Руандой Протесты беженцев в Копенгагене

По данным агентства AFP, на данном этапе переговоры ведутся с несколькими странами (от пяти до десяти), в том числе с Эфиопией, Египтом и Руандой. Пока ни одна из них не дала добро на инициативу.

Датский министр по вопросам интеграции и иммиграции Маттиас Тесфайе в апреле летал в Руанду. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах миграции и предоставления убежища.

По мнению ряда экспертов ЕС, данный шаг Дании - еще один пример отхода Копенгагена от усилий Брюсселя выстроить единообразную, целостную систему предоставления убежища в странах европейского сообщества. Решение критикуют и в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Копенгаген ужесточил миграционное законодательство

В мае 2016 года датский парламент ужесточил миграционное законодательство. Согласно реформе, у беженцев, прибывших в страну, должны забирать наличные деньги и драгоценности, стоимость которых превышает 10 тысяч крон (1340 евро). На эти средства финансируют пребывание мигрантов в Дании.

После выборов в парламент в июне 2019 года в стране у власти - кабинет социал-демократов.

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