В Дании хотят расселить "районы гетто". Чем это может обернуться?

Датские правозащитные организации бьют тревогу. Поводом для беспокойства стали планы правительства страны ужесточить законодательство, касающееся районов компактного проживания людей с миграционными корнями.

В Дании ежегодно составляется "список районов гетто"

С 2010 года в Дании ежегодно публикуется так называемый "список районов гетто". Так официально обозначают районы, жители которых, по мнению властей, недостаточно интегрированы в датское общество.

Под определение "гетто" попадают городские районы с населением свыше 1000 человек, более половины жителей которых - "незападного происхождения". Последний термин также активно используется датскими властями и включает в себя людей, прибывших в страну из незападных стран - а также их потомков.

Жилые дома в районе Тингбьерг

Для включения в "список гетто" район должен соответствовать еще как минимум двум из четырех критериев: уровень безработицы составляет более 40 процентов, свыше 60 процентов жителей в возрасте 39-50 лет не имеют среднего образования, средний доход жителей более чем на 55 процентов ниже среднего по региону и уровень преступности в три раза превышает средний показатель по стране. На данный момент в "список гетто" входят 15 районов разных городов, а еще 25 являются кандидатами на включение в этот перечень.

Датский социолог и публицист Айдин Сои является одним из критиков такого подхода. Список не помогает, а препятствует интеграции мигрантов в датское общество, а также создает множество стереотипов и негативных представлений о жителях "непривилегированных районов", подчеркивает эксперт.

Жителей "незападного происхождения" планируют переселить

В 2018 году в Дании приняли пакет законодательных мер, ужесточавших требования к "районам гетто". Например, все дети старше одного года обязаны здесь посещать государственный детский сад, чтобы погрузиться в датскую культурную и языковую среду. В противном случае родителей могут лишить детских пособий.

Однако главной мерой, закрепленной в законодательстве, стало фактическое расселение "районов гетто". Согласно плану, доля социального жилья в таких местах к 2030 году не должна превышать 40 процентов.

Мусульманки на улице Копенгагена (фото из архива)

Датское правительство, однако, посчитало, что этого недостаточно. В марте 2021 власти королевства представили законопроект, предполагающий до 2030 года сократить долю обитателей социального жилья "незападного происхождения" в проблемных районах до 30 процентов.

Согласно документу - который еще должен получить одобрение парламента - семьи, которых это затронет, переселят в другие районы. Власти страны считают, что это поможет перейти к более смешанному типу проживания разных социальных групп и помешать возникновению "параллельных сообществ". При этом от использования слова "гетто" в официальных документах предполагается отказаться.

"Незападное происхождение" - этническая дискриминация?

"Мы обеспокоены тем, что критерий этнической принадлежности акцентируется в законопроекте еще больше, чем прежде. Когда этническая принадлежность указывается в качестве критерия, это всегда вызывает тревогу", - отмечает старший юрисконсульт Датского института по правам человека Нанна Маргрет Куса.

Акция протеста в Копенгагене против расселения жителей неблагополучных районов

По ее словам, в датских судах на рассмотрении в данный момент находятся три жалобы на действующие законодательные нормы, затрагивающие жителей "районов гетто". Правозащитница считает, что в конкретных случаях имела место дискриминация и было нарушено национальное и европейское законодательство.

Какие страны в Дании считают западными?

В Министерстве социальных и внутренних дел Дании эти обвинения отвергают. Там поясняют, что категория "незападное происхождение" соответствует терминологии, используемой статистическим ведомством страны.

Акция протеста в Копенгагене против запрета на ношение паранджи, 2018 год

Согласно этой классификации, в группу "западных" стран входят страны ЕС, а также Великобритания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Швейцария, Ватикан, Канада, США, Новая Зеландия и Австралия.

"Все остальные страны считаются незападными. Деление стран на западные и незападные не зависит от политической системы, религии, культуры и экономики конкретной страны", - подчеркивают в министерстве. При этом в ведомстве признают, что, наряду с уровнем безработицы, образования и преступности большое число жителей "незападного происхождения" является индикатором, сигнализирующим о проблемах с интеграцией мигрантов в отдельных микрорайонах.

"Стигматизация жителей с миграционными корнями"

Критики же, в свою очередь, подчеркивают, что подобные законопроекты стигматизирует жителей Дании с миграционным корнями - в особенности мусульман и людей с другим цветом кожи.

Озлем Чекич

Озлем Чекич - одна из первых женщин-мусульманок, ставших депутатами датского парламента, - считает существующее законодательство и новый законопроект контрпродуктивными.

"Я согласна с мнением правительства о том, что в некоторых районах есть большие проблемы", - рассказывает парламентарий в беседе с DW. Однако, по ее словам, они не насколько серьезны, чтобы из-за этого выселять людей из районов, в которых они живут, подчеркивает парламентарий.

Чекич также отмечает, что законопроект в целом затрагивает маргинализированные группы населения. По ее словам, речь идет не только о мусульманах или мигрантах, но и о представителях рабочего класса. Многие жители неблагополучных микрорайонов не имеют стабильного заработка.

"Ты не датчанин, ты - мусульманин"

На сегодняшний день датское миграционное законодательство является одним из самых жестких в Европе. При этом, в отличие от многих других стран ЕС такой курс поддерживают все крупные датские партии как правого, так и левого спектра.

Профессор Орхусского университета Руне Стубагер предполагает, что новый законопроект будет принят, даже если суды признают критерий "незападного происхождения" незаконным. И даже при том, что, по данным датского статистического ведомства, в 2020 году в "районах гетто" проживало лишь 5,3 процента жителей страны "незападного происхождения".

В общей сложности жители иностранного происхождения составляют 11 процентов от 5,8-миллионного населения страны. Из них 58 процентов прибыли в Данию из так называемых "неевропейских" стран.

Озлем Чекич уверена, что курс нынешнего правительства лишь усугубит ситуацию в долгосрочной перспективе. "Дети из "районов гетто" считают себя датчанами. Они родились в Дании, имеют датские паспорта, говорят по-датски и ходят здесь в школу. Но им постоянно твердят: "Ты не датчанин, ты мусульманин", - указывает Чекич. "Разве можно ожидать, что они будут лояльно относиться к государству, если оно не принимает их такими, какие они есть?", - недоумевает депутат.

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