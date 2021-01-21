Дача Меркель, дворцы, дома и квартиры немецких политиков (фотогалерея)

Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

Нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на работу в Бельвю ездит из служебной виллы, расположенной в берлинском районе Далем. Эта табличка перед виллой Вурмбах была установлена в 2018 году в память о супругах Хуго и Марии Хейман. Предприниматель Хуго Хейман погиб в 1938 году в результате преследований евреев в "третьем рейхе". В собственности ФРГ здание находится с 1962 года.