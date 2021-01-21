Дача Меркель, дворцы, дома и квартиры немецких политиков (фотогалерея)

Где живут или жили ведущие немецкие политики, где они принимают гостей и как выглядит дача Ангелы Меркель.
Вырубка реликтового леса, зачистка пляжа пограничниками, фонтан и ледовый дворец - DW посебедовала с экоактивистом Дмитрием Шевченко, который смог попасть внутрь знаменитого объекта у мыса Идокопас.
В Германии появился федеральный лис. Он поселился в парке президентского дворца Бельвю в Берлине. Теперь ему ищут имя. Среди предложений - Его Лисичество, Теодор и Вилли.
23 мая 1949 года в Бонне был принят Основной Закон - Конституция ФРГ. По памятным местам, связанным с историей "боннской республики", в наши дни проходит туристический маршрут "Путь демократии".
Чемберлен жил здесь во время переговоров с Гитлером, Аденауэр делал первые шаги на посту канцлера ФРГ, Брежнев разбил дареный "Мерседес", а Далай-лама спал на полу…
Пятый федеральный канцлер ФРГ и его супруга были большими ценителями изобразительного искусства и покупали то, что им нравилось.
Уже несколько дней канцлер Германии находится на домашнем карантине из-за контакта с зараженным коронавирусом. В каких условиях живет Меркель и как охраняют ее дом в центре Берлина - в репортаже DW.
20 лет назад, в августе 1999 года, парламент и правительство Германии переехали из Бонна в Берлин. Однако далеко не все федеральные учреждения находятся в нынешней столице.
Все под одним небом живем, но горизонт у всех разный. +++ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.