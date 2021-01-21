 Дача Меркель, дворцы, дома и квартиры немецких политиков (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 22.01.2021

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По Германии

Дача Меркель, дворцы, дома и квартиры немецких политиков (фотогалерея)

Где живут или жили ведущие немецкие политики, где они принимают гостей и как выглядит дача Ангелы Меркель.

  • Дворец Бельвю, Берлин
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    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    Дворец Бельвю в Берлине - официальная резиденция федерального президента Германии. Был построен в 1786 году в качестве летнего дворца одного из прусских принцев. В Бельвю есть личные апартаменты для главы государства, но жил в них только один из них - Роман Герцог.

  • Берлин

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    Нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на работу в Бельвю ездит из служебной виллы, расположенной в берлинском районе Далем. Эта табличка перед виллой Вурмбах была установлена в 2018 году в память о супругах Хуго и Марии Хейман. Предприниматель Хуго Хейман погиб в 1938 году в результате преследований евреев в "третьем рейхе". В собственности ФРГ здание находится с 1962 года.

  • Deutschland Berlin Wohnhaus von Angela Merkel Am Kupfergraben
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    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    Ангела Меркель живет недалеко от места работы - ведомства федерального канцлера в Берлине. Квартира главы немецкого правительства располагается в этом доме недалеко от Музейного острова. Адрес может найти любой желающий, на звонке указано имя супруга.

  • Берлин
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    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    Какой-то очередной турист или кто-то еще оставил отпечаток (указательного?) пальца около "Профессора Зауэра" - супруга Ангелы Меркель. Дом, конечно, охраняется полицией, но по улице ходить можно спокойно.

  • Уккермарк

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    В свою очередь, так выглядит дача доктора Меркель и профессора Зауэра, расположенная в сотне километров от Берлина - в бранденбургском районе Уккермарк, недалеко от Темплина. Этот дом является вторым местом прописки нынешнего канцлера Германии. Фотография сделана в 2005 году, но вряд ли за это время в архитектурном плане здесь что-то сильно изменилось.

  • Замок Мезеберг
    Еще по теме

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    Если немецкое правительство хочет собраться на заседание где-то за городом, на природе, подальше от столичной суеты, то делает это в своем доме приемов - дворце Мезеберг (Schloß Meseberg) 1739 года постройки под Берлином. Здесь же иногда принимают иностранных гостей и проводят международные переговоры.

  • Мезеберг

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    Вот, например, Ангела Меркель и Владимир Путин на крыльце дворца Мезеберг в августе 2018 года. Как сообщали тогда СМИ, продолжительное время политики общались напрямую без переводчиков.

  • Ганновер
    Еще по теме

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    В свою очередь, эта фотография была сделана в столице Нижней Саксонии Ганновере в 2002 году. На ней изображен дом тогдашнего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Далее в нашей галерее - дома еще трех немецких политиков, занимавших эту высокую должность.

  • Рёндорф

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    Так с высоты полета дрона выглядит дом первого канцлера Германии. Ровно в центре снимка. На этом склоне в деревне Рёндорф около Бонна жил во время своего канцлерства и после него Конрад Аденауэр, руководивший немецким правительством в 1949-1963 годах.

  • Гамбург
    Еще по теме

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    Гамбургский кирпичный дом Гельмута Шмидта, канцлера ФРГ в 1974-1982 гг., в котором он жил до своей смерти в 2015-м. Гельмут и Локи Шмидт купили его в 1961 году. В то время он только что был назначен руководить полицией этого ганзейского города, обладающего статусом федеральной земли.

  • Людвигсхафен

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    Дом канцлера Гельмута Коля в Оггерсхайме - районе города Людвигсхафена в земле Рейнланд-Пфальц. Гостями этого дома были многие мировые лидеры, которых Гельмут Коль очень любил приглашать в родной регион и угощать здешним деликатесом: пфальцским заумагеном - свиным фаршированным желудком.

  • Бонн
    Еще по теме

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    До переезда федерального правительства из Бонна в Берлин канцлеры Германии, начиная с Людвига Эрхарда, когда занимали должность, жили на территории канцлерского ведомства в этом бунгало, построенном в 1964 году, об истории которого мы уже подробно рассказывали - смотрите ссылки.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Дворец Бельвю, Берлин
    Еще по теме

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    Дворец Бельвю в Берлине - официальная резиденция федерального президента Германии. Был построен в 1786 году в качестве летнего дворца одного из прусских принцев. В Бельвю есть личные апартаменты для главы государства, но жил в них только один из них - Роман Герцог.

  • Берлин

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    Нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на работу в Бельвю ездит из служебной виллы, расположенной в берлинском районе Далем. Эта табличка перед виллой Вурмбах была установлена в 2018 году в память о супругах Хуго и Марии Хейман. Предприниматель Хуго Хейман погиб в 1938 году в результате преследований евреев в "третьем рейхе". В собственности ФРГ здание находится с 1962 года.

  • Deutschland Berlin Wohnhaus von Angela Merkel Am Kupfergraben
    Еще по теме

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    Ангела Меркель живет недалеко от места работы - ведомства федерального канцлера в Берлине. Квартира главы немецкого правительства располагается в этом доме недалеко от Музейного острова. Адрес может найти любой желающий, на звонке указано имя супруга.

  • Берлин
    Еще по теме

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    Какой-то очередной турист или кто-то еще оставил отпечаток (указательного?) пальца около "Профессора Зауэра" - супруга Ангелы Меркель. Дом, конечно, охраняется полицией, но по улице ходить можно спокойно.

  • Уккермарк

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    В свою очередь, так выглядит дача доктора Меркель и профессора Зауэра, расположенная в сотне километров от Берлина - в бранденбургском районе Уккермарк, недалеко от Темплина. Этот дом является вторым местом прописки нынешнего канцлера Германии. Фотография сделана в 2005 году, но вряд ли за это время в архитектурном плане здесь что-то сильно изменилось.

  • Замок Мезеберг
    Еще по теме

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    Если немецкое правительство хочет собраться на заседание где-то за городом, на природе, подальше от столичной суеты, то делает это в своем доме приемов - дворце Мезеберг (Schloß Meseberg) 1739 года постройки под Берлином. Здесь же иногда принимают иностранных гостей и проводят международные переговоры.

  • Мезеберг

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    Вот, например, Ангела Меркель и Владимир Путин на крыльце дворца Мезеберг в августе 2018 года. Как сообщали тогда СМИ, продолжительное время политики общались напрямую без переводчиков.

  • Ганновер
    Еще по теме

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    В свою очередь, эта фотография была сделана в столице Нижней Саксонии Ганновере в 2002 году. На ней изображен дом тогдашнего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Далее в нашей галерее - дома еще трех немецких политиков, занимавших эту высокую должность.

  • Рёндорф

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    Так с высоты полета дрона выглядит дом первого канцлера Германии. Ровно в центре снимка. На этом склоне в деревне Рёндорф около Бонна жил во время своего канцлерства и после него Конрад Аденауэр, руководивший немецким правительством в 1949-1963 годах.

  • Гамбург
    Еще по теме

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    Гамбургский кирпичный дом Гельмута Шмидта, канцлера ФРГ в 1974-1982 гг., в котором он жил до своей смерти в 2015-м. Гельмут и Локи Шмидт купили его в 1961 году. В то время он только что был назначен руководить полицией этого ганзейского города, обладающего статусом федеральной земли.

  • Людвигсхафен

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    Дом канцлера Гельмута Коля в Оггерсхайме - районе города Людвигсхафена в земле Рейнланд-Пфальц. Гостями этого дома были многие мировые лидеры, которых Гельмут Коль очень любил приглашать в родной регион и угощать здешним деликатесом: пфальцским заумагеном - свиным фаршированным желудком.

  • Бонн
    Еще по теме

    Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

    До переезда федерального правительства из Бонна в Берлин канцлеры Германии, начиная с Людвига Эрхарда, когда занимали должность, жили на территории канцлерского ведомства в этом бунгало, построенном в 1964 году, об истории которого мы уже подробно рассказывали - смотрите ссылки.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 
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Контекст

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Дворцы, дома и квартиры немецких политиков

Где живут или жили немецкие политики, где они принимают гостей и как выглядит дача Ангелы Меркель.  

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