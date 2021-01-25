Дача канцлера. Где Меркель сажает картошку и купается с гостями (фото)

Дача Ангелы Меркель, обычный сельский дом, находится в небольшой деревне около бранденбургского города Темплина, где она выросла.
"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", - заявил президент России.
Вырубка реликтового леса, зачистка пляжа пограничниками, фонтан и ледовый дворец - DW посебедовала с экоактивистом Дмитрием Шевченко, который смог попасть внутрь знаменитого объекта у мыса Идокопас.
Наш корреспондент побывал на поле под Кельном, которое местные фермеры разбили на участки. Выращивать овощи - не только полезно, но и модно!
Пандемия коронавируса напомнила немцам о популярном в Германии хобби - садоводстве. И многие вышли в сад. Даже те, у кого нет дачи…
Эти фотографии сделаны в начале июня в одном из немецких птичьих парков, открывшихся после коронавирусного карантина.
Канцлер ежегодно отправляется на открытие фестиваля музыки Вагнера в баварский Байройт. И каждый сезон демонстрирует там новые наряды. В этой фотогалерее - самые яркие из них.