Дача канцлера. Где Меркель сажает картошку и купается с гостями (фото)

Темплин - родина Ангелы Меркель

Весь этот регион Уккермарк сама она называет своей родиной. Именно здесь в небольшой деревне Хоэнвальде около Темплина еще до избрания на должность главы правительства у Ангелы Меркель появился дом, который принято называть дачей канцлера. Эта фотография была сделана в Темплине в 2019 году во время церемонии по случаю присуждения Ангеле Меркель звания почетного жителя города.