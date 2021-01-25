 Дача канцлера. Где Меркель сажает картошку и купается с гостями (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 25.01.2021

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По Германии

Дача канцлера. Где Меркель сажает картошку и купается с гостями (фото)

Дача Ангелы Меркель, обычный сельский дом, находится в небольшой деревне около бранденбургского города Темплина, где она выросла.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге, в Западной Германии, но уже через несколько месяцев семья переехала в ГДР: отец-священник отправился на новое место работы. В 1957 году они поселились в бранденбургском регионе Уккермарк в городе Темплине, где Ангела Доротея Каснер, так тогда звучало ее полное имя, выросла и окончила школу.

  • Школьный класс Ангелы Меркель, 1971 год

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Эта фотография сделана в Темплине в 1971 году. Будущий федеральный канцлер Германии здесь во втором ряду в центре.

  • Церковь в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Отец Ангелы Меркель Хорст Каснер был евангелическим теологом и пастором. В Темплине он участвовал в создании центра для подготовки протестантских священников - пасторского колледжа, затем руководил его работой, а также проводил службы и читал проповеди в такой вот старой фахверковой церквушке.

  • Хорст Каснер - отец Ангелы Меркель

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Эта фотография пастора Каснера сделана в Темплине в 2004 году. Он всю жизнь прослужил священником. В 85-летнем возрасте, незадолго до смерти, он еще венчал новобрачных.

  • Дом, в котором выросла Ангела Меркель в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В 1957 году семья Каснеров поселилась в небольшой квартире под самой крышей в этом доме на территории интерната для инвалидов, принадлежащего одному из благотворительных церковных фондов. После ремонта внешний облик здания изменился: раньше фасад был кирпичный.

  • Дом, в котором выросла Ангела Меркель в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Интернат до сих пор существует. Так выглядит лестничная клетка в доме, где выросла Ангела Меркель, и дверь в ту самую квартиру Каснеров. Позже у будущего главы немецкого правительства появилась отдельная комната этажом ниже.

  • Хорст и Херлинда Каснеры - родители Ангелы Меркель

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В 2005 году в день избрания их дочери канцлером ФРГ Хорст Каснер (1926-2011) и Херлинд Каснер (1928-2019) присутствовали на гостевой трибуне в здании Рейхстага. Но вообще на публичных мероприятиях они появлялись очень редко.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Темплин расположен в земле Бранденбург примерно в сотне километров севернее Берлина. Хотя население города составляет всего около 16 тысяч человек, по своей площади этот город занимает восьмое место в Германии. То есть по территории он больше, чем, например, Дрезден, Бремен или Мюнхен. Только посмотрите, как просторно вокруг здешней Ратуши.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Первое письменное упоминание Темплина датировано 1270 годом. Как видно на этой фотографии, в городе сохранилась часть средневековой крепостной стены и много старых фахверковых домиков.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Ангела Меркель покинула Темплин после окончания школы в 1972 году, когда она начала изучать физику в Лейпциге. После этого долгое время бывала здесь лишь время от времени, только навещая родителей. Однако уже много лет по соседству находится официальное второе место жительства нынешнего канцлера ФРГ.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Весь этот регион Уккермарк сама она называет своей родиной. Именно здесь в небольшой деревне Хоэнвальде около Темплина еще до избрания на должность главы правительства у Ангелы Меркель появился дом, который принято называть дачей канцлера. Эта фотография была сделана в Темплине в 2019 году во время церемонии по случаю присуждения Ангеле Меркель звания почетного жителя города.

  • Дом Ангелы Меркель около Темплина

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В отличие от здания в Берлине, где находится квартира канцлера, ее частный дом сейчас больше не разрешают фотографировать - из соображений безопасности. Поэтому всем снимкам в информационных агентствах уже достаточно много лет. Как сообщали немецкие СМИ, дом сейчас окружен более солидным забором. Полицейские присутствуют по соседству постоянно, но на улице появляются только в случае необходимости.

  • Озеро Провескезе в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В самой деревне Хоэнвальде всего пара десятков домов, нет ни магазина, ни кафе, ни булочной, зато вокруг - прекрасная природа, много возможностей для прогулок и купания в озерах. Как удалось узнать газете Rheinische Post, иногда Меркель приглашает искупаться своих гостей - во всяком случае, об этом как-то рассказал бывший президент Германии Хорст Кёлер.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Согласно неофициальным сведениям, Ангела Меркель очень любит угощать своих гостей в Хоэнвальде тем, что готовит сама - в том числе из выращенного в собственном саду и на грядках. Картошку сажает, но с цветной капустой, например, не связывается - из-за вездесущих улиток, на борьбу с которыми у канцлера времени не хватает. Говорят, что хозяйке дома особенно удается яблочный пирог.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Покидая родину Ангелы Меркель - бранденбургский регион Уккермарк, присмотримся к надписи на этом доме в Темплине. Это слова католического святого Франциска Ассизского: "Начни делать необходимое, затем возможное, и внезапно увидишь, что уже делаешь невозможное".

    Автор: Максим Нелюбин


  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге, в Западной Германии, но уже через несколько месяцев семья переехала в ГДР: отец-священник отправился на новое место работы. В 1957 году они поселились в бранденбургском регионе Уккермарк в городе Темплине, где Ангела Доротея Каснер, так тогда звучало ее полное имя, выросла и окончила школу.

  • Школьный класс Ангелы Меркель, 1971 год

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Эта фотография сделана в Темплине в 1971 году. Будущий федеральный канцлер Германии здесь во втором ряду в центре.

  • Церковь в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Отец Ангелы Меркель Хорст Каснер был евангелическим теологом и пастором. В Темплине он участвовал в создании центра для подготовки протестантских священников - пасторского колледжа, затем руководил его работой, а также проводил службы и читал проповеди в такой вот старой фахверковой церквушке.

  • Хорст Каснер - отец Ангелы Меркель

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Эта фотография пастора Каснера сделана в Темплине в 2004 году. Он всю жизнь прослужил священником. В 85-летнем возрасте, незадолго до смерти, он еще венчал новобрачных.

  • Дом, в котором выросла Ангела Меркель в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В 1957 году семья Каснеров поселилась в небольшой квартире под самой крышей в этом доме на территории интерната для инвалидов, принадлежащего одному из благотворительных церковных фондов. После ремонта внешний облик здания изменился: раньше фасад был кирпичный.

  • Дом, в котором выросла Ангела Меркель в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Интернат до сих пор существует. Так выглядит лестничная клетка в доме, где выросла Ангела Меркель, и дверь в ту самую квартиру Каснеров. Позже у будущего главы немецкого правительства появилась отдельная комната этажом ниже.

  • Хорст и Херлинда Каснеры - родители Ангелы Меркель

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В 2005 году в день избрания их дочери канцлером ФРГ Хорст Каснер (1926-2011) и Херлинд Каснер (1928-2019) присутствовали на гостевой трибуне в здании Рейхстага. Но вообще на публичных мероприятиях они появлялись очень редко.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Темплин расположен в земле Бранденбург примерно в сотне километров севернее Берлина. Хотя население города составляет всего около 16 тысяч человек, по своей площади этот город занимает восьмое место в Германии. То есть по территории он больше, чем, например, Дрезден, Бремен или Мюнхен. Только посмотрите, как просторно вокруг здешней Ратуши.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Первое письменное упоминание Темплина датировано 1270 годом. Как видно на этой фотографии, в городе сохранилась часть средневековой крепостной стены и много старых фахверковых домиков.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Ангела Меркель покинула Темплин после окончания школы в 1972 году, когда она начала изучать физику в Лейпциге. После этого долгое время бывала здесь лишь время от времени, только навещая родителей. Однако уже много лет по соседству находится официальное второе место жительства нынешнего канцлера ФРГ.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Весь этот регион Уккермарк сама она называет своей родиной. Именно здесь в небольшой деревне Хоэнвальде около Темплина еще до избрания на должность главы правительства у Ангелы Меркель появился дом, который принято называть дачей канцлера. Эта фотография была сделана в Темплине в 2019 году во время церемонии по случаю присуждения Ангеле Меркель звания почетного жителя города.

  • Дом Ангелы Меркель около Темплина

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В отличие от здания в Берлине, где находится квартира канцлера, ее частный дом сейчас больше не разрешают фотографировать - из соображений безопасности. Поэтому всем снимкам в информационных агентствах уже достаточно много лет. Как сообщали немецкие СМИ, дом сейчас окружен более солидным забором. Полицейские присутствуют по соседству постоянно, но на улице появляются только в случае необходимости.

  • Озеро Провескезе в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В самой деревне Хоэнвальде всего пара десятков домов, нет ни магазина, ни кафе, ни булочной, зато вокруг - прекрасная природа, много возможностей для прогулок и купания в озерах. Как удалось узнать газете Rheinische Post, иногда Меркель приглашает искупаться своих гостей - во всяком случае, об этом как-то рассказал бывший президент Германии Хорст Кёлер.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Согласно неофициальным сведениям, Ангела Меркель очень любит угощать своих гостей в Хоэнвальде тем, что готовит сама - в том числе из выращенного в собственном саду и на грядках. Картошку сажает, но с цветной капустой, например, не связывается - из-за вездесущих улиток, на борьбу с которыми у канцлера времени не хватает. Говорят, что хозяйке дома особенно удается яблочный пирог.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Покидая родину Ангелы Меркель - бранденбургский регион Уккермарк, присмотримся к надписи на этом доме в Темплине. Это слова католического святого Франциска Ассизского: "Начни делать необходимое, затем возможное, и внезапно увидишь, что уже делаешь невозможное".

    Автор: Максим Нелюбин


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Темплин - родина Ангелы Меркель

В этом бранденбургском городе выросла Ангела Меркель и сейчас недалеко от него находится дом, который называют дачей канцлера.  

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