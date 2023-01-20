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Боевики ЧВК "Вагнер" в МалиФото: French Army/AP/picture alliance
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ЧВК "Вагнера" заработает до 1 млрд долларов на золоте в ЦАР

Виталий Кропман
1 ч. назад

Прибыль, полученную от разработки рудника, "вагнеровцы", вероятно, потратят на закупку вооружения и наемников. По мнению американских официальных лиц, эти деньги могут также идти на финансирование войны в Украине.

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ЧВК Вагнера  в 2022  году значительно расширила добычу полезных ископаемых в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом в четверг, 19 января, сообщило американское издание Politico со ссылкой на западного чиновника и телеграмму правительства США. По информации издания, за минувший год прибыль, полученная от добычи золота, может составить до 1 млрд долларов. Эти средства ЧВК, вероятно, потратит на закупку вооружения и наемников.

Военная компания начала плотно работать в ЦАР в 2018 году, создав культурный центр и заключив несколько сделок на обеспечение безопасности мест добычи полезных ископаемых, в том числе на золотом руднике Ндассима, расположенном недалеко от города Бамбари в центре страны. С тех пор вагнеровцы превратили некогда кустарный рудник в огромный комплекс, указывается в информации правительства США.

Сегодня он состоит из восьми производственных зон на различных стадиях разработки - глубина самой большой из них, по некоторым оценкам, достигает 60 м. Как указывается в документе, ЧВК укрепила шахту, построила мосты на переправах через реки и установила зенитные орудия на грузовиках в ключевых местах.

"Эти действия, которые они предпринимают, указывают на долгосрочные планы в отношении шахты. Тот факт, что они расширяют добычу полезных ископаемых, что они разрабатывают эти долгосрочные планы, я думаю, действительно указывает на то, насколько они интегрированы с местными вооруженными силами и на уровень зависимости от них правительства ЦАР", -  считает Катрина Докси, младший научный сотрудник проекта по транснациональным угрозам Центра стратегических и международных исследований в округе Колумбия.

"Вагнеровцы" финансируют войну России против Украины

ЧВК имеет богатый опыт применения силы для продвижения своих горнодобывающих интересов в Африке. В 2021 году вагнеровцев обвинили в казнях повстанцев и мирных жителей, проживающих в районе рудника в ЦАР, чтобы вытеснить их из домов с целью дальнейшей разработки шахты. С тех пор ЧВК Вагнера работает на руднике Ндассима под прикрытием компании, зарегистрированной на Мадагаскаре, отмечает издание.

Американские официальные лица многократно предупреждали, что ЧВК Вагнера использует прибыль от добычи полезных ископаемых, чтобы поддержать российское государство в условиях западных санкций и создания потока финансирования войны России против Украины.

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