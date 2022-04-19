Cуд в США отменил обязательное ношение масок в общественном транспорте

Федеральный окружной судья во Флориде Кэтрин Кимбалл Мизелль признала "незаконным" решение федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) от февраля о продлении до 3 мая постановления об обязательном ношении масок в самолетах, поездах, автобусах и другом общественном транспорте и отменила его. Таким образом, как передало во вторник, 19 апреля, агентство AP, авиакомпании, воздушные гавани и представители других транспортных систем отныне вправе самостоятельно выработать позицию о необходимости ношения масок или отказа от них.

Крупнейшие авиаперевозчики в США уже перешли к политике необязательного ношения масок, что вызвало одобрительные возгласы со стороны ряда пассажиров, когда соответствующие объявления были сделаны по каналам громкой связи. Международные аэропорты в Хьюстоне и Далласе также практически сразу присоединились к новому режиму. Их примеру последовала воздушная гавань в Лос-Анджелесе. Однако ее представитель заявил, что считает рекомендацию об использовании защитных средств хорошей практикой.

Между тем сотрудники системы общественного транспорта в Нью-Йорке планируют не отказываться от требования. Вашингтонское управление городского транспорта в свою очередь заявило, что предписание будет необязательным к исполнению в автобусах и поездах.

Белый дом: Разочаровывающее решение

"Это, безусловно, разочаровывающее решение", - сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, комментируя постановление судьи во Флориде. "CDC рекомендует носить маски в общественном транспорте", - добавила она.

Кэтрин Кимбалл Мизелль была назначена на этот пост бывшим президентом Дональдом Трампом, напомнило агентство AP. По словам судьи, CDC не смогли обосновать свое решение и не соблюли надлежащие законодательные процедуры.

В своем 59-страничном постановлении Кимбалл Мизелль отметила, что решение Центров необходимо сделать недействительным по всей стране, поскольку невозможно отменить его лишь для ограниченной группы лиц, подавших иск.

США проведут мировой саммит по борьбе с пандемией

Ранее США объявили о проведении 12 мая глобального саммита по борьбе с пандемией COVID-19. Инициаторами встречи, которая пройдет в онлайн-формате, кроме США и Германии, председательствующей в G7, стали Индонезия, возглавляющая по ротации G20, Сенегал (Африканский союз) и Белиз (Карибское сообщество), говорилось в сообщении Белого дома от 18 апреля.

Саммит станет вторым глобальным форумом, посвященным пандемии. Первая такая встреча по инициативе США прошла в 22 сентября 2021 года. На ней президент Джо Байден призвал партнеров накопить запасы вакцин и обеспечить вакцинацию не менее 70 процентов населения в каждой стране мира.

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