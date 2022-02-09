 Канадские дальнобойщики заблокировали пограничный мост с США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.02.2022

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Мир

Канадские дальнобойщики заблокировали пограничный мост с США

Через мост, соединяющий канадскую провинцию Онтарио с американским штатом Мичиган, ежедневно проходят около 8000 грузовиков. Власти пытаются различными методами прекратить протестную акцию.

Проезд через Ambassador Bridge заблокирован грузовиками

Проезд через Ambassador Bridge заблокирован грузовиками

В Канаде уже 12-е сутки продолжается акция протеста водителей большегрузных автомобилей,которые  добиваются отмены ограничительных мер канадского правительства, принятых в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Помимо блокады столицы страны, Оттавы, дальнобойщики перекрыли пограничный мост Ambassador Bridge, соединяющий канадскую провинцию Онтарио с американским штатом Мичиган, сообщило в среду, 9 февраля, агентство Reuters.

Этот мост считается самым важным сухопутным соединением между двумя странами. Около 8000 грузовиков пересекают эту границу каждый день - 75 процентов канадского экспорта идет в США. По данным агентств, вечером, 8 февраля, мост был частично открыт для движения в направлении США, однако полосы в сторону Канады остаются блокированными.

Канадские власти изо всех сил пытаются найти способы прекратить акцию протеста, надеясь, что сочетание уголовного преследования водителей, штрафов за нарушение правил дорожного движения и создание проблем с доступом к топливу положит конец блокадам. В частности, ведется расследование по факту попытки поджога жилого дома в центре Оттавы. Полиция уже задержала 23 участника протестов.

Организаторы намерены протестовать до полной отмены ограничений

Бизнес-сообщество также призвало дальнобойщиков немедленно прекратить акцию. Президент Канадской ассоциации производителей автомобилей заявил, что ее продолжение "поставит под угрозу автомобильное производство, в котором заняты десятки тысяч канадцев".

Тем не менее организаторы протестов пригрозили продолжать акцию до тех пор, пока все ограничительные меры не будут отменены.

Смотрите также:

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  • Автодорога в России

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  • Протесты водителей в Омске

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  • Протесты дальнобойщиков

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  • Протесты российских водителей грузовиков

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    На Москву

    Первый этап забастовки прошел в 40 регионах России. Грузовики выехали на трассы, образовав многокилометровые пробки. Не добившись удовлетворения своих требований, водители обещали устроить в столице "транспортный коллапс". Призывы "выдвигаться на Москву" стали раздаваться все чаще.

  • Госдума РФ, заседание

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    Госдума РФ 1 декабря предложила принять законопроект о приравнивании автопробегов к несанкционированным демонстрациям (с соответствующим наказанием). Сразу после этого один из депутатов заявил, что инициатива никак не связана с протестами водителей. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что не видит причин для отмены действия "Платона".

  • Протесты российских водителей

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    Ползи, улитка, по склону МКАДа...

    Выступление Владимира Путина, в котором он не упомянул проблемы вокруг системы оплаты, усугубило ситуацию. Протестующие изъявили намерение блокировать МКАД, организовав на нем "улитку" - движение в два ряда с минимально разрешенной скоростью.

    Автор: Григорий Аросев


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