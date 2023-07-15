Арестованы фигуранты дела о "покушении на Симоньян и Собчак"

Басманный суд Москвы арестовал семерых подозреваемых по делу о подготовке покушения на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, пишет "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда в субботу, 15 июля.

Арестованных обвиняют по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). Четверо из них - несовершеннолетние, еще один был несовершеннолетним на момент совершения преступления, сообщили в суде. При этом в пресс-релизе не упоминается, что молодые люди были задержаны в связи с подготовкой к покушению на Симоньян и Собчак, как ранее утверждала ФСБ. По версии следствия, обвиняемые "в составе организованной группы из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью совершали нападения на иностранных граждан".

ФСБ утверждает, что предотвратила покушения на Симоньян и Собчак

Федеральная служба безопасности России ранее в тот же день отчиталась о предотвращении покушений на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. По утверждению спецслужбы, убийство якобы готовили "неонацисты из группировки "Параграф-88", которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак". Кроме того, как пишет ФСБ, Служба безопасности Украины (СБУ) якобы обещала участникам группировки по полтора миллиона рублей за каждое убийство, в чем якобы сознались задержанные.

Телеканал RT опубликовал видео допроса 18-летнего Михаила Балашова, который называет себя создателем группировки "Параграф-88". По его словам, он с друзьями совершал нападения на "лиц неславянской внешности", после чего с ним "связались спецслужбы Украины".

"Сначала нам предложили сжигать релейные шкафы. Позже нам предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Я проводил разведку места жительства Маргариты Симоньян, за что получил деньги. После этого я списался с куратором, который мне должен был оставить автомат Калашникова и деньги. Придя на место, где это оружие должно было находиться, я был пойман сотрудниками спецслужбы", - рассказал на видео Балашов.

Информация о пытках задержанных

Один из представителей неонацистского объединения NS/WP рассказал The Insider, что других его участников, задержанных по обвинению в подготовке покушения на Симоньян и Собчак, за сутки до официального задержания пытали, выбивая показания. Собеседник издания отметил, что, хотя официальный пресс-релиз ФСБ о задержании был выпущен 15 июля, подозреваемых задержали еще в ночь на 14 июля и все прошедшее время их пытали, заставляя заучивать текст "показаний". "Пытают током, душат, одному (вроде как) сломали руку", - приводит The Insider слова участника NS/WP. По его словам, всего задержаны пять человек, одного отпустили. Он назвал имена двух задержанных - это Егор Савельев и Сергей Короленков. Также сообщается, что по делу проходят задержанные с фамилиями Новик, Захаров, Гусев и Емельянов, отмечает The Insider.

Собчак: "Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу"

"Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор - зло", - прокомментировала информацию ФСБ Собчак.

Симоньян заявила, что ей "жаль, что 18-летний парень оказался замороченным". "Может быть, он, оказавшись в местах лишения свободы, попадет оттуда на фронт - как мы видим, это часто случается. И может быть, в окопах ему сама жизнь, сама судьба вправит мозги. И он еще послужит на славу нашей Родине", - сказала Симоньян.

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