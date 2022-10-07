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Глава ЦГС Александра Матвийчук
Глава ЦГС Александра Матвийчук Фото: Ukrinform/Photoshot/picture alliance
Политика

Что известно о лауреате Нобелевской премии мира по Украине?

Данил Билык
7 мин. назад

Одним из лауреатов Нобелевской премии мира стал украинский Центр гражданских свобод, существующий 15 лет. DW - подробнее о деятельности организации.

https://www.dw.com/ru/cto-izvestno-o-laureate-nobelevskoj-premii-mira-po-ukraine/a-63371214

Украинский Центр гражданских свобод (ЦГС) стал одним из трех лауреатов нынешней Нобелевской премии мира, названных в пятницу, 7 октября, в Осло. Два других лауреата - российская правозащитная организация "Мемориал" и глава белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.

Центр гражданских свобод был основан 15 лет назад, как отмечается на сайте самой организации, "для продвижения ценностей прав человека". Своей миссией в ЦГС видят "становление прав человека, демократии и солидарности в Украине и регионе ОБСЕ для утверждения человеческого достоинства".

ЦГС был создан в Киеве как трансграничный ресурс представителями девяти постсоветских стран. Позже центр стал одним из соорганизаторов международного комитета и полевой миссии по правам человека в Беларуси. Во время Евромайдана в Киеве и других городах Украины в конце 2013 - начале 2014 годов ЦГС создал инициативу "Евромайдан SOS", оказывавшую правовую помощь пострадавшим во время тогдашних протестных акций.

Мониторинговые миссии в Крыму и в Донбассе

Начиная с 2014 года, центр принимал участие в мобильных мониторинговых группах в аннексированном Россией Крыму и в Донбассе, над которым Украина потеряла контроль из-за боевых действий против пророссийских сепаратистов. Там правозащитники собирали доказательства предполагаемых военных преступлений. Позже ЦГС запустил кампанию Let My People Go, цель которой заключалась в освобождении украинских политзаключенных в России и в аннексированном РФ Крыму. А в 2018 году запустил кампанию за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова, которого в России приговорили к многолетнему заключению. В конце концов, украинец вернулся на родину в рамках обмена пленными.

Несмотря на конфликт между Украиной и Россией, центр пытался способствовать правозащитному диалогу между двумя обществами. Принимал участие ЦГС и в гармонизации Уголовного кодекса Украины с международным уголовным правом. В 2017 году активисты проводили адвокационные акции в защиту жертв сексуального насилия во время войны. ЦГС запустил первый в Украине онлайн-инструмент для общественного контроля за расследованиями нападений и других форм преследования общественных активистов.

В 2020 году ЦГС активно приобщился к поддержке протестных акций против фальсификации результатов выборов президента в Беларуси. Тогда он инициировал международную акцию солидарности #BelarusWatch.

Доказательства военных преступлений

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, организация расширила свою работу по документированию предполагаемых военных преступлений, которую вела еще с 2014 года. "Только за семь месяцев полномасштабной агрессии наша инициатива "Трибунал для Путина", вокруг которой объединились несколько десятков региональных общественных организаций по документированию военных преступлений, внесла в базу 19 тысяч эпизодов военных преступлений", - рассказала недавно в интервью DW глава ЦГС Александра Матвийчук, ставшая также недавно лауреатом премии "За правильный образ жизни", которую еще называют альтернативной Нобелевской премией.

По словам правозащитницы, мобильные группы организации работают, в частности, и в недавно освобожденных из-под российской оккупации городах Харьковской области. "Также мы работаем с определенными оговорками на оккупированных территориях. Там тоже есть у нас региональные команды. Часть из них мы не раскрываем, потому что не все выехали и это может быть угрозой для них. Также есть много людей, которые передают информацию", - отметила Матвийчук.

Во время войны ЦГС продолжает собирать информацию о пропавших людях и оказавшихся в плену. "Сейчас в нашей базе много людей, незаконно похищенных и незаконно перевезенных на территорию России и находящихся в СИЗО Курска, Брянска или содержащихся в местах несвободы на оккупированных территориях", - рассказала Матвийчук в беседе с DW.

Правозащитница убеждена, что Россия сейчас даже не беспокоится о том, что в мире думают о совершенных ею предполагаемых военных преступлениях: "Когда мир ужаснулся от того, что увидел в Буче, что сделал Путин? Путин вручил награды тем, кто это совершал и дал карт-бланш делать то же и дальше". Матвийчук видит в нынешней войне России против Украины "не войну двух стран, а войну двух систем, войну авторитаризма и демократии".

Смотрите также:

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