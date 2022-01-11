COVID-19: руководство регионов РФ соберут для обсуждения ситуации

Руководство регионов РФ в ближайшее время соберут для обсуждения стратегии борьбы с коронавирусом. Об этом во вторник, 11 января, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию распространению вируса нового типа. "Мы в ближайшее время подробно поговорим с регионами по всем аспектам борьбы с коронавирусом. Для этого специально соберемся", - заявил Мишустин.

Показатель суточного прироста может достигнуть шестизначных значений

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что при "несоблюдении требований" и неблагоприятном развитии ситуации с распространением омикрон-варианта показатель суточного прироста новых инфицированных в России может достигнуть шестизначных значений. По словам Поповой, "российскими учеными-эпидемиологами, математиками и аналитиками разработаны подходы к прогнозированию развития эпидемиологической ситуации". Речь идет "и о краткосрочных, и долгосрочных, и оптимистичных, и пессимистичных" сценариях, добавила она.

Суточный максимум новых инфицированных был зафиксирован 6 ноября 2021 года, когда было выявлено 41 335 случаев, напомнило агентство "Интерфакс".

Глава Роспотребнадзора призвала готовиться к негативному варианту развития событий, так как омикрон-мутация коронавируса "заразнее, чем все его предыдущие варианты".

Мэр столицы Сергей Собянин также спрогнозировал, что в Москве в течение 7-10 дней ожидается значительный рост заболеваемости из-за распространения новой мутации.

Омикрон-вариант завозят из ОАЭ, Великобритании, Турции

В России выявлено 305 случаев инфицирования омикрон-вариантом, он зарегистрирован в 13 субъектах, включая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, сообщила Попова. По ее словам, два очага были зарегистрированы в студенческих общежитиях в регионах РФ. При этом регистрируются "завозные" случаи - из ОАЭ, Великобритании, Турции. "Плотный контроль за гражданами, которые возвращаются из ЮАР и Танзании, которые проходят полный карантин, тоже показывает высокую выявляемость у таких путешественников", - добавила Попова.

Показатели вакцинации в праздники упали

Между тем за праздники в России вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса прошли 759 тыс. человек, в день вакцинировалось около 70 тысяч, что в разы меньше, чем до Нового года, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

За сутки в России выявлено 17 525 новых случаев инфицирования в 84 регионах, заявили в оперативном штабе. Число летальных исходов с COVID-19 за 24 часа составило 783. Количество заболевших за все время пандемии в РФ достигло 10 684 204, скончались 317 687 человек.

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