CNN: Военные из Северной Кореи уже переброшены в Украину

Солдаты из Северной Кореи уже прибыли в занятый российскими войсками Мариуполь и на восток Харьковской области, сообщает CNN со ссылкой на источники в Украине.

Северокорейские военные уже прибыли на территорию Украины - в занятые российскими войсками Мариуполь и восточную часть Харьковской области. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает американский телеканал CNN в пятницу, 22 ноября.

В сообщении отмечается, что цель прибытия военных из КНДР в Мариуполь неясна. В городе, по словам источников CNN, они отделены от российских подразделений, однако одеты в военную форму ВС РФ.

Под Харьковом, как рассказал журналистам представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов, присутствие северокорейских солдат удалось установить благодаря радиоперехватам. По словам другого украинского военного, командира сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назария Кишака, северокорейцы "усиливают свои боевые подразделения" на линии фронта и ждут ухудшения погоды для начала наступательных операций.

Южнокорейская разведка: Солдаты из КНДР уже вступали в бой в Украине

В среду, 20 ноября, южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на доклад "Национальной разведывательной службы" (NIS) страны сообщило, что часть северокорейских военных, переброшенных в Курскую область, уже вступили в бой и понесли потери погибшими и ранеными.

Всего, по оценкам NIS, под Курск были переброшены около 11000 военнослужащих из КНДР. Их приписали к московской воздушно-десантной бригаде и морской пехоте ВС РФ.

В NIS также уверены, что Пхеньян поставляет Москве дальнобойную артиллерию, включая 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Помимо прочего, в Сеуле предполагают, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию в ближайшее время.