CNN: Украина сбила военный самолет РФ с помощью ЗРК Patriot.

На 450-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 19 мая (время московское).

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ПВО Украины сбили как минимум один российский военный самолет с помощью американского ЗРК Patriot. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Пентагона и Конгресса США. Российские самолеты в основном атакуют из-за линии фронта, поэтому Украине трудно поражать их с помощью систем меньшей дальности, таких как NASAM. По словам американских официальных лиц, украинские военные сами определяют когда, как и по каким целям им использовать ЗРК Patriot. Однако, подчеркнули в Конгрессе, передача Киеву западных истребителей облегчила бы Украине задачу поражения российских самолетов, не расходуя для этих целей дорогостоящие боеприпасы системы Patriot, предназначенные для перехвата баллистических ракет.



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