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Фото: Peter Kovalev/dpa/TASS/picture alliance
ПолитикаРоссия

Власти РФ объявили Greenpeace "нежелательной организацией"

Виталий Кропман
1 ч. назад

Генпрокуратура РФ утверждает, что усилия Greenpeace в России "направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем".

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Крупнейшая международная неправительственная экологическая организация - Greenpeace - объявлена "нежелательной" в России."Установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ("Гринпис Интернешнл", "Фонд Гринпис Совет", "ГРИНПИС") (Нидерланды) (далее - фонд, Гринпис) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", утверждается в заявлении Генпрокуратуры РФ, обнародованном в пятницу, 19 мая. "Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем", - считают правоохранители.

В прокуратуре уверяют также, что в России природохранная деятельность экологов "фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ". "Нередко работа Greenpeace связана с воспрепятствованием реализации российских государственных программ посредством организации информационных кампаний и несогласованных с органами власти массовых публичных акций, чтобы сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов", - указывается в заявлении.

Отдельной строкой отмечено, что после начала войны России против Украины активисты организации "занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции" РФ и "ужесточению санкционных мер".

Greenpeace проработала в России более 30 лет

Greenpeace как международная неправительственная экологическая организация, была создана в Канаде в 1971 году и имеет представительства в 55 странах. Российское отделение открылось в 1992 году. Согласно информации на сайте, в двух офисах представительства Greenpeace в России - в Москве и Санкт-Петербурге - работает около 100 сотрудников.

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