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Разбор завалов в турецком ХатаеФото: Burak Kara/Getty Images
КатастрофыТурция

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 9500

Жан Рофе
21 мин. назад

В результате землетрясения в Турции погибли 6957 человек, в Сирии - 2547 человека, свидетельствуют официальные данные.

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Число жертв мощного землетрясенияна юго-востоке Турции и севере Сирии превысило 9500 человек. По данным на утро среды, 8 февраля, в Турции насчитывается 6957 погибших, в Сирии - 2547. Ожидается дальнейший рост этих показателей, поскольку большое число людей остается под завалами при низких температурах.

Тем самым это землетрясение уже стало наиболее смертоносным за последние более чем 10 лет. Последнее сравнимое по числу жертв землетрясение произошло в 2015 году в Непале, где погибли более 8800 человек.

В Турции пострадали более 34 тысяч человек, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. В Сирии, по данным правительства и спасателей, пострадали около 5000 человек.

"Гонка со временем"

"Сейчас это гонка со временем. С каждой минутой, с каждым часом шансы найти выживших уменьшаются", - заявил в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам представительницы ВОЗ Адельхайд Маршанг, землетрясение в Турции и Сирии могло затронуть до 23 млн человек. Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер высказал опасение, что под завалами погибли тысячи детей.

Землетрясение магнитудой 7,8

Землетрясение магнитудой 7,8, за которым несколько часов спустя последовало второе, почти столь же мощное, разрушило тысячи зданий, включая больницы, школы и жилые дома, оставив без крова бесчисленное множество людей в Турции и на севере Сирии.

Лидеры зарубежных стран выразили соболезнования в связи с разрушительной природной катастрофой и предложили всестороннюю поддержку. ООН объявила о выделении 25 млн долларов на помощь пострадавшим от землетрясения.

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