Число жертв ракетной атаки РФ в Одессе выросло до 20

По меньшей мере 20 человек погибли в результате российской ракетной атаки в Одессе в пятницу, 15 марта. Вечером местные власти уточнили информацию о погибших и пострадавших. 75 человек, в том числе сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), получили ранения, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку "подлым ударом". Спасательная операция по поиску выживших под завалами продолжается.

Европейский Союз осудил удары российских войск по Одессе. Первый мощный взрыв прозвучал в городе около 11 утра, спустя короткое время после этого Россия вновь нанесла удар. "Сначала баллистическая ракета, затем, когда на место прибыли спасатели, второй удар. Еще одно проявление варварской природы путинской агрессии", - написал в соцсети Х официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

16 марта в Одессе объявлено траурным днем. Две недели назад в городе уже объявляли траур в связи с российской атакой 2 марта - ее жертвами стали 12 человек. Пятеро из погибших дети, самому младшему - четыре месяца, сообщала ГСЧС.

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