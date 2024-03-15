В Одессе - 19 жертв очередной ракетной атаки РФ

В результате российского ракетного удара по Одессе в ночь на 15 марта погибли 19 человек. Среди них - фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые приехали оказывать помощь, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате российской ракетной атаки в ночь на пятницу, 15 марта, погибли 19 человек,сообщил генеральный прокурор Укрнаины Андрей Костин. Среди погибших - местные жители, медик и спасатель, написал ранее в Telegram глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Согласно уточненным даным МВД Украины, 73 человека, в том числе сотрудники ГСЧС, получили ранения. "Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Все соответствующие службы ликвидируют последствия вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян", - написал глава Одесской ОВА, выразив соболезнования семьям погибших и сообщив, что 16 марта в Одессе будет объявлен траурным днем.

В Одессе объявляли траур две недели назад

В результате российской атаки на Одессу в ночь на 2 марта погибло 12 человек. Такие данные Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) привела вечером 3 марта по итогам поисково-спасательных работ на завалах девятиэтажного дома в спальном районе города. Пятеро из погибших дети, самому младшему - четыре месяца, отметили в ГСЧС. Третье марта было объявлено в Одесской области днем траура.

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