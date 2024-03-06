РФ нанесла ракетный удар во время визита Зеленского в Одессу

Ракетный удар произошел в то время, когда Зеленский встречался в Одессе с премьером Греции Мицотакисом. В делегации Греции никто не пострадал.

Россия нанесла ракетный удар по Одессе в то время, когда в этом украинском городе проходила встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. "В конце визита раздались звуки воздушной тревоги и взрывов совсем рядом с нами. У нас не было времени укрыться в безопасном месте", - сообщил Мицотакис на совместной пресс-конференции с Зеленским в среду, 6 марта.

Российский удар был нанесен во время посещения обоими политиками одесского порта, откуда экспортируется по морю большая часть украинского зерна. Визит Мицотакиса в Одессу держался в тайне по соображениям безопасности.

По словам греческого премьера, Зеленский рассказал ему об усилиях Украины "восстановить и укрепить украинский морской путь". "Мы понимаем, что эта война касается каждого. Она не щадит никого", - сказал Мицотакис.

Зеленский: Убитые и раненые в результате удара

Со своей стороны Владимир Зеленский сообщил, что в результате нового российского удара по Одессе имеются убитые и раненые. "Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, раненые", - сказал он.

Согласно российским сообщениям, удар был нанесен по складу морских беспилотников. "Вооруженные силы нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где готовились к боевому применению безэкипажные катера вооруженных сил Украины", сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

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