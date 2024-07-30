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Число жертв оползней на юге Индии превысило 100 человек

Николай Линке
30 июля 2024 г.

Оползни сошли на горные деревни ночью. Многие из местных жителей заблокированы. На помощь спасателям прибыли военные. От стихии также пострадали туристы.

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Последствия оползня в штате Керала
Последствия оползня в штате КералаФото: CK Thanseer/REUTERS

Число жертв оползней в штате Керала на юге Индии достигло 106 человек. Еще около 100 числятся пропавшими без вести, сообщают местные власти во вторник, 30 июля. По их словам, более 120 спасенных госпитализированы.

В последние дни на округ Ваянад обрушились проливные дожди. В ночь на 29 июля оползни сошли на деревни у склона гор, когда местные жители спали. Массы земли переворачивали автомобили и вырывали деревья, засыпали дороги и мосты. Некоторые населенные пункты оказались заблокированы. В блокаду попали и сезонные работники на высокогорных плантациях чая, кофе и кардамона.

Премьер Индии Моди обещает компенсации

Продолжающиеся ливни осложняют спасательную операцию. На помощь призвана армия, в том числе военно-морские силы. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал семьям погибших по 200 000 рупий (около 2200 евро) компенсации, а также по 50 000 рупий (около 550 евро) за каждого раненого.

Южный штат Керала пользуется популярностью среди туристов. По данным местных СМИ, на одном из курортов  в результате стихийного бедствия заблокированы 250 отдыхающих.

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