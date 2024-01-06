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Число погибших в ходе землетрясений в Японии превысило 100

Павел Мыльников
6 января 2024 г.

Местным власти говорят о 110 погибших и 210 пропавших без вести. Спасательную операцию осложняют повреждения автотрасс и погодные условия. Премьер Кисида призвал не медлить с доставкой помощи.

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Разрушенные землетрясением здания в городе Вадзима на полуострове Ното
Последствия землетрясения на полуострове НотоФото: James Chater/DW

Количество погибших в результате серии землетрясений в Японии достигло 110 человек. Такие данные местные власти привели в субботу, 6 января. Еще 210 человек числятся пропавшими без вести. Тем самым число смертей достигло пика с 2016 года - тогда в результате землетрясений в префектуре Кумамото на юго-западе страны погибли более 270 человек.

Премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе экстренного заседания призвал министров как можно скорее восстановить дороги, чтобы доставить помощь населению в районах, оказавшихся отрезанными от транспортной сети. Поиски выживших под завалами продолжаются, однако спасательную операцию осложняют не только поврежденные автотрассы, но и погодные условия, а также последствия примерно тысячи оползней.

Десятки тысяч жителей Исикавы - без света и водоснабжения

Землетрясение произошло в центральной части Японии 1 января, его магнитуда составила 7,6. В последующие дни отмечались повторные подземные толчки. Эпицентр находился на полуострове Ното, где были повреждены или разрушены многие здания. В городе Вадзима в префектуре Исикава вспыхнувший пожар уничтожил исторический рыночный квартал.

В этом же регионе без электроэнергии остались почти 24 тысячи домохозяйств, без водоснабжения - свыше 66 тысяч. Более 30 тысяч человек были размещены в убежищах. В ряде прибрежных префектур были объявлены предупреждения о цунами.

Землетрясения являются частым природным явлением в Японии. Во многих случаях ущерб оказывается минимальным, что связано в том числе со строгими строительными нормами. За последние 5 лет землетрясения на полуострове Ното участились. 

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