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В Японии увеличилось число жертв землетрясения

Александра Иванова
3 января 2024 г.

Число жертв серии землетрясений на полуострове Ното возросло до 57. Спасательные работы продолжаются на фоне афтершоков.

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Разрушения от землетрясения в городе Вадзима в Японии, январь 2024 года
Разрушения от землетрясения в городе ВадзимаФото: Buddhika Weerasinghe/Getty Images

Число жертв мощного землетрясения, случившегося в Японии днем 1 января, к позднему вечеру 2 января достигло 57 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo News, указывая, что спасательные работы на наиболее пострадавшем от стихии полуострове Ното на западе страны продолжаются на фоне афтершоков.

Уточняется, что в числе жертв - 24 человека, погибших в городе Вадзима, 20 - в городе Судзу и 5 - в городе Нанао.

Разрушения на полуострове Ното

Землетрясение магнитудой 7,6 разрушило дома в городе Судзу на оконечности полуострова Ното и вызвало пожары в городе Вадзима в префектуре Исикава. Однако полный масштаб разрушений остается неизвестным, а завалы и разрушенные дороги препятствуют доставке помощи и проведению спасательных операций, следует из публикации Kyodo News.

"Ситуация катастрофическая, около 90 процентов домов полностью или почти полностью разрушены", - цитирует агентство заявление мэра Судзу Масухиро Идзумия на заседании правительства префектуры.

По словам представителей префектуры Исикава, в центральном районе города Вадзима в результате землетрясения пожары охватили более 200 строений, однако возгорания уже были взяты под контроль. Между тем глава префектуры Исикава Хироси Хасэ предупредил об опасности оползней, которые могут случиться после землетрясения.

Десятки тысяч человек эвакуированы

Масштабные разрушения произошли также в префектурах Ниигата, Тояма, Фукуи и Гифу. По состоянию на полдень 2 января число эвакуированных, включая жителей префектур Исикава и Ниигата, составило 57 360 человек. Помощь в преодолении последствий землетрясения правительству Японии предложили среди прочих США, Канада и Италия.

После землетрясения в префектурах Исикава, Ямагата, Ниигата, Тояма, Фукуи и Хёго было дано предупреждение об угрозе цунами. 2 января Метеорологическое агентство Японии отменило его, однако указало, что в ближайшие дни и недели возможны новые сильные подземные толчки.

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