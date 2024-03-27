Число погибших при теракте в "Крокусе" выросло до 140

Один из пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле" умер в больнице, сообщил глава Минздрава РФ. На лечении остаются 80 человек.

В больнице скончался один из пострадавших в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", сообщил журналистам в среду, 27 марта, министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до 140 человек.

По словам Мурашко, на лечении остаются 80 пострадавших, в том числе шестеро детей. Четверо пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 19, в числе которых трое детей, - в тяжелом. В состоянии средней степени тяжести остаются 34 пострадавших, еще 23 готовятся к выписке.

Накануне сотрудники МЧС завершили разбор завалов на месте сгоревшего центра. Сообщается, что поиск новых тел больше не ведется. В опубликованном предварительном списке погибших были указаны 120 человек, уже опознанных судмедэкспертами.

Telegram-канал Baza пишет, что пропавшими без вести числятся 95 человек. Это люди, с которыми родные не могут выйти на связь с момента теракта, но которых нет в списках пострадавших и погибших.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что после теракта в "Крокусе" были задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей преступления. Российские силовики, близкие к президенту РФ Владимиру Путину, обвинили Украину в причастности к теракту.

Украина отрицает любую причастность к случившемуся. Западные страны, в том числе США, Великобритания и Германия, с самого начала заявляли, что Украина не имеет никакого отношения к теракту в "Крокусе".

Ответственность за нападение на подмосковный концертный зал взяла на себя в интернете террористическая группировка "ИГ - Вилаят Хорасан". Госдепартамент США со ссылкой на спецслужбы страны заявил, что считает это признание аутентичным.

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