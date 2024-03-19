ЦИК: Путин набрал 72,1% на президентских выборах за рубежом

По официальным данным, Путин с большим отрывом обошел других кандидатов на голосовании в большинстве стран. В городах, куда уехали противники войны, он лишился поддержки.

В ходе президентских выборов РФ 2024 года действующего главу государства Владимира Путина поддержали 71,2% избирателей, голосовавших на избирательных участках за пределами России. Таковы официальные данные ЦИК РФ, обнародованные во вторник, 19 марта.

Согласно этой статистке кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков набрал за границей 16,65% голосов, заняв второе место. Коммунист Николай Харитонов получил 2,22%, представитель ЛДПР Леонид Слуцкий - 1,97%, утверждает ЦИК.

Как отчитался МИД РФ, за рубежом в голосовании на выборах президента страны приняли участие более 383 000 граждан РФ.

ЦИК сообщает о победе Путина на большинстве зарубежных участков

По данным Центризбиркома, Путин с большим перевесом победил на большинстве зарубежных избирательных участках, в том числе в Латвии и Эстонии (75,2% на единственном участке). В Литве, где было выдано 772 бюллетеня, победу одержал Владислав Даванков, получивший 302 голоса (39%). Путин оказался в этой стране Балтии на втором месте, получив 229 голосов (29%). При этом 203 бюллетеня были признаны недействительными.

В столице США Вашингтоне Путин, по данным российского Центризбиркома, также занял первое место, обойдя Даванкова с результатом 54,9% против 27,97%.

Указывается, что на участках в Швейцарии, Албании, Малайзии, Румынии и Люксембурге разрыв между Путиным, занявшим там, по официальным данным, первое место, и его ближайшим преследователем Даванковым составил менее 10%.

В Аргентине и Пагарвае, где работало по одному избирательному участку, Даванков получил более 50% голосов.

Где Путин лишился поддержки

Между тем издание "Агентство" опубликовало список городов мира, где Владимир Путин лишился поддержки избирателей по сравнению с 2018 годом. Так в Алматы на выборах 2024 года он получил 24,99% голосов (против 87,27% в 2018 году). В Астане - 23,3% (85,57%), в Барселоне - 27,14% (67,37%), Белграде - 10,84% (83,14%), Буэнос-Айресе - 20,85% (74,42%), Гааге - 15,22% (96,38%).

Как отмечают журналисты, они проверили, в первую очередь, города, из которых им писали подписчики, принявшие активное участие в акции "Полдень против Путина". Многие из городов, где Путин лишился поддержки, стали центрами эмиграции россиян, не желающих принимать участие в войне РФ против Украины.

Данные ЦИК РФ по голосованию в Германии

Путин занял первое место на выборах президента РФ и по итогам голосования на двух избирательных участках в Германии: в Берлине и в Бонне.

В германской столице он получил 44%. Вячеслав Даванков набрал там 37,16%. Испортили бюллетени 16,15% пришедших на участок избирателей. Всего в урны для голосования опустили 3275 бюллетеней.

В Бонне отрыв Путина от Даванкова оказался существеннее: 65,1% против 19,82%. Испортили бюллетени 13,15% избирателей (667 из 4404 пришедших на участок).

Как сообщила корреспондентка DW в Берлине вечером в последний день голосования, 17 марта, у посольства РФ в германской столице после официального закрытия избирательного участка на улице оставались еще несколько сотен граждан, не успевших проголосовать. Многие из них, однако, пришли туда, чтобы поддержать акцию "Полдень против Путина". После объявления, что с 20.00 доступ в посольство РФ закрыт, люди начали скандировать: "Позор!", "Россия без Путина" и "Где мой голос?"

В Бонне, где находится российское консульство, как сообщила корреспондентка DW, перед завершением голосования очереди уже не было. В 19.40 по местному времени желающих проголосовать, но не успевших этого сделать, перед консульством замечено не было.

Правительство ФРГ не считает выборы в РФ свободными

18 марта заместительница официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) не будет поздравлять Владимира Путина с победой на "выборах". Ранее аналогичное заявление сделал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

"Канцлер ФРГ не поздравлял (Владимира Путина. - Ред.), и, как вы знаете, мы не считаем эти так называемые "выборы" в России, прошедшие на выходных, ни свободными, ни честными. Исход был однозначно известен заранее, - указала Хоффман на правительственной пресс-конференции.

В ответ на вопрос, будут ли в правительстве Германии к Путину обращаться "президент" или иначе, Хоффман заявила: "В данный момент контакты с Россией очень сокращены. В целом, мы готовы говорить и с Путиным, если это будет иметь смысл. Но в данный момент таких планов нет". В ответ на уточняющий вопрос она добавила: "В данный момент мы не находимся в диалоге c Владимиром Путиным, поэтому такой вопрос (как его называть. - Ред.) не стоит".

Несмотря на несколько уточняющих вопросов журналистов, в том числе от медиакомпании Deutsche Welle, представители правительства ФРГ так и не назвали Путина президентом.

МИД ФРГ о выборах в России

МИД ФРГ 17 марта назвал голосование в России "псевдовыборами". "Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми, их результат никого не удивляет", - заявили в Берлине. Действующий глава российского государства Владимир Путин "правит авторитарно, опираясь на цензуру, репрессии и насилие", указали в МИД ФРГ.

Германское внешнеполитическое ведомство также раскритиковало проведение оккупационными властями голосования в захваченных Россией украинских регионах. "Выборы на оккупированных территориях Украины" полностью недействительны и являются очередным нарушением международного права", - отмечается в заявлении МИД Германии.

Наблюдатели из общественного движения "Голос" также заявили, что выборы президента РФ 2024 года не соответствовали конситуционным стандартам.

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