Избиратели Кыргызстана поддержали усиление власти президента

По предварительным данным, 79,24% избирателей Кыргызстана (более 1 миллиона человек) проголосовали за принятие проекта новой конституции, направленной, в первую очередь, на усиление президентских полномочий. Против высказались 13,66% проголосовавших (181 тысяча человек), заявил в воскресенье, 11 апреля, ЦИК страны после обработки более 95 процентов бюллетеней на конституционном референдуме.

Явка избирателей на референдуме составила 36,25%. Окончательные результаты референдума будут подведены в ближайшие 10-15 дней, заявила глава ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова. "За это время мы успеем рассмотреть все жалобы и определить итоги голосования", - указала она на брифинге в Бишкеке.

Она также сообщила, что парламентские выборы в Кыргызстане могут пройти осенью. "После подведения итогов референдума по принятию новой конституции необходимо привести в соответствие избирательное законодательство. Принятие законов может занять несколько месяцев", - заявила глава ЦИК.

Переход к президентской форме правления

Новая редакция конституции предусматривает переход от парламентско-президентской республики к президентской форме правления. Кроме того, предполагается ввести институт Народного курултая (Народного собрания) и сократить число депутатов парламента со 120 до 90.

Инициатором поправок выступил победивший на досрочных президентских выборах в январе Садыр Жапаров. В один день с выборами главы государства в Кыргызстане прошел референдум по изменению формы государственного правления. Переход к президентской республике поддержали более 81 процента избирателей.

Смена власти в Киргизии

К смене власти в Кыргызстане привели протесты после парламентских выборов в октябре 2020 года, переросшие в беспорядки. В итоге результаты голосования были отменены, а тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Парламент избрал премьер-министром освобожденного во время беспорядков из колонии Жапарова, а в январе он победил на президентских выборах и объявил о проведении конституционной реформы.

Конституция Кыргызстана была принята в мае 1993 года, впоследствии Основной закон неоднократно изменялся.

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