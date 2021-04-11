 Избиратели Кыргызстана поддержали усиление власти президента | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Избиратели Кыргызстана поддержали усиление власти президента

На конституционном референдуме в Кыргызстане около 80% избирателей поддержали новую редакцию конституции, подготовленную после смены власти в стране по инициативе президента Жапарова, сообщил ЦИК.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время голосования

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время голосования

По предварительным данным, 79,24% избирателей Кыргызстана (более 1 миллиона человек) проголосовали за принятие проекта новой конституции, направленной, в первую очередь, на усиление президентских полномочий. Против высказались 13,66% проголосовавших (181 тысяча человек), заявил в воскресенье, 11 апреля, ЦИК страны после обработки более 95 процентов бюллетеней на конституционном референдуме.

Явка избирателей на референдуме составила 36,25%. Окончательные результаты референдума будут подведены в ближайшие 10-15 дней, заявила глава ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова. "За это время мы успеем рассмотреть все жалобы и определить итоги голосования", - указала она на брифинге в Бишкеке.

Она также сообщила, что парламентские выборы в Кыргызстане могут пройти осенью. "После подведения итогов референдума по принятию новой конституции необходимо привести в соответствие избирательное законодательство. Принятие законов может занять несколько месяцев", - заявила глава ЦИК.

Переход к президентской форме правления

Новая редакция конституции предусматривает переход от парламентско-президентской республики к президентской форме правления. Кроме того, предполагается ввести институт Народного курултая (Народного собрания) и сократить число депутатов парламента со 120 до 90.

Инициатором поправок выступил победивший на досрочных президентских выборах в январе Садыр Жапаров. В один день с выборами главы государства в Кыргызстане прошел референдум по изменению формы государственного правления. Переход к президентской республике поддержали более 81 процента избирателей.

Смена власти в Киргизии

К смене власти в Кыргызстане привели протесты после парламентских выборов в октябре 2020 года, переросшие в беспорядки. В итоге результаты голосования были отменены, а тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Парламент избрал премьер-министром освобожденного во время беспорядков из колонии Жапарова, а в январе он победил на президентских выборах и объявил о проведении конституционной реформы.

Конституция Кыргызстана была принята в мае 1993 года, впоследствии Основной закон неоднократно изменялся.

Смотрите также:

  • Беспорядки у дома Атамбаева

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Операция по задержанию Атамбаева в селе Кой-Таш

    7 августа в 20 километрах от Бишкека, в селе Кой-Таш, где находится особняк экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, спецназ ГКНБ попытался силой задержать политика, чтобы доставить его на допрос в Генпрокуратуру по одному из дел, в которых Атамбаев проходил как свидетель. Сторонники Атамбаева пытались помешать спецназу.

  • Раненый в ходе столкновений в селе Кой-Таш

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    При задержании Атамбаева пострадали десятки человек

    В столкновениях сторонников Атамбаева со спецназом пострадали 79 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения. 6 были взяты в заложники. Но позже их отпустили.

  • Спецназ у особняка Атамбаева

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Атамбаев решил сдаться властям

    На следующий день, 8 августа, спецназ МВД Киргизии предпринял новую попытку силового задержания экс-президента. Возле его особняка звучали выстрелы. Сторонников Атамбаева пытались вытеснить с территории особняка. Вечером агентство 24.kg сообщило, что Атамбаев решил сдаться правоохранительным органам, и его везут в Бишкек.

  • Кареты скорой помощи у особняка Атамбаева

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    В Киргизии могут объявить чрезвычайное положение

    В Киргизии уже возбуждено 6 уголовных дел по фактам неудачного штурма резиденции Атамбаева, в результате которого есть убитые и раненые. Дела возбуждены по статьям "хулиганство", "убийство", "покушение на убийство" и "захват в заложники". На улицах Бишкека дежурят отряды дружинников. В парламенте страны обсуждается вопрос о введении в Киргизии чрезвычайного положения.

  • Парламент Киргизии

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Конфликт между Атамбаевым и депутатами

    Обострение ситуации в Киргизии связано с тем, что 27 июня парламент страны принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента.

  • Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    В чем обвиняют Атамбаева

    Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к незаконному обогащению, нелегальному завладению земельным участком, незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы.

  • Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Атамбаев превратился из свидетеля в подозреваемого

    8 августа президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.

  • Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Сторонники Атамбаева будут требовать отставки президента Жээнбекова

    Алмазбек Атамбаев до своего задержания называл все обвинения против него "абсурдом" и заявлял, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы. Его сторонники готовы провести митинг с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:32

Кыргызстан перед выборами: чего жители страны ждут от нового президента (07.01.2021)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему в Кыргызстане на самом деле мальчиков рождается больше, чем девочек (16.02.2021)  

Почему Бишкек каждую зиму окутывает смог (30.12.2020)  

Также по теме

Kirgistan Premierminister Sadyr Zhaparov hält eine Rede

Президент станет ханом? Зачем в Бишкеке опять меняют конституцию 11.04.2021

В Кыргызстане проходит референдум по внесению изменений в конституцию. Какие поправки предлагается добавить в Основной закон страны и на что они повлияют, если будут приняты?

Kirgistan Frauen mit Wahlwerbung für Premierminister Sadyr Zhaparov

Садыр Жапаров лидирует на досрочных выборах президента Кыргызстана 10.01.2021

По результатам подсчета 96 процентов бюллетеней Садыр Жапаров заручился поддержкой более 79 процентов избирателей. Большинство граждан Кыргызстана проголосовали за президентскую форму правления.

Kirgisistan Präsidentschaftskandidat Sadyr Japarov

ЦИК Кыргызстана утвердил Жапарова избранным президентом 20.01.2021

В Кыргызстане оглашены окончательные итоги президентских выборов и референдума о форме правления. Избранным главой государства утвержден Садыр Жапаров, его инаугурация пройдет через неделю.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: России не избежать третьей волны коронавируса  

Белорусы хотят диалога с Лукашенко? "Сход" - еще одна попытка  

Россия наращивает войска на украинской границе. Что думают об этом в Харькове?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW